Alunos selecionados em programa de intercâmbio do Governo de MT viajam nos dias 25 e 26 de agosto

Os 100 estudantes selecionados para participar do programa de intercâmbio do Governo de Mato Grosso já têm data confirmada para embarcar e vivenciar sua experiência imersiva de estudo na língua e cultura inglesa. Os alunos participantes foram divididos em sete grupos para o embarque. Para os estudantes que estão nos grupos 1, 2 e 3 a viagem rumo à Inglaterra começa no dia 25 de agosto. No dia 26 será a vez dos grupos 4, 5, 6 e 7.

“O programa de intercâmbio MT no Mundo, faz parte da política de valorização dos profissionais da educação, contemplada nas 30 políticas educacionais do Projeto Educação 10 anos, que objetiva colocar a educação pública de Mato Grosso entre as cinco mais bem avaliadas do país até 2032. Isso é histórico. Nunca houve um investimento como esse na educação estadual. É uma conquista para todos esses estudantes, professores e profissionais que sonharam com esse momento”, afirma o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Na avaliação do líder educacional de Políticas Públicas de Línguas Estrangeiras da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, Bruno Seolin, a participação dos estudantes da Rede Estadual de Ensino no programa de intercâmbio “MT no Mundo” promove uma série de benefícios significativos. Ele explica que durante 21 dias na Inglaterra, os selecionados não só aprimorarão sua proficiência em inglês imersos no aprendizado do idioma durante 30 horas por semana, mas também vivenciarão um rico crescimento cultural e pessoal.

“Eles terão a oportunidade de expandir seus horizontes, desenvolver a empatia e adquirir uma melhor compreensão do mundo com visitas a pontos turísticos, campus universitários, parques nacionais, museus, teatros, casas de literatura, patrimônios mundiais, festivais educacionais, entre outros. Ao retornarem, compartilharão essas experiências com a comunidade escolar, potencializando o ambiente de aprendizagem e incentivando o estudo do idioma. Estamos convictos de que essa experiência intensiva no exterior também melhorará o desempenho acadêmico dos estudantes e abrirá portas para futuras oportunidades, como estudos em universidades estrangeiras levando o nome do Estado de Mato Grosso e melhores perspectivas de emprego”, observa o gestor.

Os 100 estudantes que embarcarão divididos em seis grupos com 14 estudantes e um grupo com 16 estudantes. Eles são de 88 escolas diferentes de 53 municípios do Estado: 49 regulares, 16 integrais, 14 militares, 7 do campo, 1 confessional e 1 quilombola).

“Durante o trajeto cada um dos grupos será acompanhado por dois monitores. Uma psicóloga também viajará para a Inglaterra para atender os estudantes presencialmente caso seja necessário”, pontua Bruno.

As cidades de destino na Inglaterra dos estudantes são: Brighton, Bournemouth, Liverpool, Canterbury, Worthing, Eastbourne e Cambridge.

Gabriela Galindo, estudante do 3º ano da Escola Estadual Governador José Fragelli, de Cuiabá, comemora e conta que se sente privilegiada por ser uma das escolhidas para o intercâmbio. Ela fala que se não fosse essa oportunidade do Governo do Estado ela não poderia ter essa experiência de viver costumes, valores e culturas tão cedo. “É sensacional e quero voltar falando o inglês fluente e contar para os amigos o investimento que o Estado faz na vida de seus estudantes”, fala.

Miguel Gomes De Oliveira, estudante do 2º ano da Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas, situada na cidade de Primavera do Leste, diz que também está ansioso para a viagem, já que além de conhecer outro país ele estará realizando um sonho de infância que é viajar de avião. “Meu inglês também ainda não é um dos melhores, mas eu tenho estudado diariamente para melhorar e poder conversar com as pessoas na Inglaterra e também poder usar o idioma quem sabe futuramente na minha profissão”, finaliza.