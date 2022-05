Ambulatório do HMC proporciona qualidade de vida à pacientes com dores de cabeça

Em live, realizada nesta terça-feira (17), o prefeito Emanuel Pinheiro, anunciou a retomada das consultas no ambulatório do Hospital Municipal São Benedito – HMSB, na próxima segunda-feira (23). As cirurgias da ortopedia e da neurocirurgia são agendadas a partir de hoje (18). Informação sobre agendamento pode ser presencial ou pelos telefones (65) 3313-0701/ 3313-0715 / 3313-0727.

“Autorizei a retomada dos atendimentos ambulatoriais do Hospital Municipal São Benedito. As cirurgias ortopédicas dos pacientes do HMSB serão todas realizadas no HMC e as cirurgias neurocirúrgicas serão realizadas no HMC e Hospital Santa Casa, conforme necessidade e segurança do paciente, definida pela equipe médica”, informou o prefeito. “Aos poucos estamos voltando à normalidade e, essa retomada, é importante para os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS de Cuiabá e de todo o interior do Estado de Mato Grosso, advindas da Central de Regulação”, completou.

Sobre o incidente ocorrido no Hospital Municipal São Benedito, no domingo (15), o prefeito agradeceu os profissionais da saúde, voluntários que ajudaram na evacuação do prédio, e os primeiros a chegar ao local, Sargento Everson e equipe, 3º Sargento Felix, 3º Sargento Deivison, Cabo Coelho e Soldados J.Ferreira e Bolonhese, que garantiram a segurança e a ordem até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele agradeceu também as dedicadas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar em geral Bope, Rotam, Força Tática, Samu, Secretaria Municipal de Saúde, Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Hospital Jardim Cuiabá, Politec, ambulâncias do município, Rota do Oeste e outras ambulâncias privadas, além da sociedade em geral.

“Graças à ação rápida de todos os envolvidos, foi possível controlar o princípio de incêndio e evitar uma tragédia maior. Não houve óbitos e nem feridos. Todos os pacientes continuam em atendimento de suas patologias em outras unidades hospitalares, sem maiores intercorrências. Ao todo foram 76 pacientes transferidos”, informou o prefeito. “Foi um show de solidariedade e de amor ao próximo. Agradeço imensamente a nossa gente cuiabana, inclusive, teve um cidadão que distribuiu água para as pessoas envolvidas no socorro. É lindo, é de arrepiar toda essa união, que Deus abençoe a cada um”, completou.

Nesta terça-feira (17), o diretor Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e sua equipe e a Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Coronel Luciana, Coronel Crivella, Major Poliana e Tenente Vilas Boas, reuniram-se para definirem protocolos e fluxos a serem seguidos. “O intuito é retomar os atendimentos aos pacientes do Hospital Municipal São Benedito, com segurança e tranqüilidade, humanização e respeito com a saúde e a vida da nossa população”, destacou o gestor.

O foco de incêndio ocorrido no Hospital Municipal São Benedito, por volta das 18h30, de domingo (15), foi possivelmente ocasionado em um aparelho de ar-condicionado na enfermaria 25, localizada no 2º andar do prédio. A perícia técnica já foi realizada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – Politec, o laudo ainda não foi concluído. A ECSP, que administra o Hospital Municipal São Benedito, solicitou e aguarda nova vistoria por parte do Corpo de Bombeiros.