Ameaçados de extinção, tatus-canastra são flagrados por câmera de monitoramento da Sema-MT; veja vídeo

Você tem um processo na Justiça estadual de Mato Grosso e quer saber como o caso está? Acompanhar o andamento de um processo pode ser uma tarefa complicada para quem não está acostumado a utilizar a Justiça, mas é algo muito mais simples do que parece.

Para mostrar como é fácil, o Poder Judiciário de Mato Grosso elaborou um pequeno passo a passo para ajudar no acesso à consulta processual, tendo em mãos apenas o seu nome completo ou o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Vamos lá?

Acesso pela Nova Consulta Processual

Passo 1 – Para começar, acesse o portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) (www.tjmt.jus.br) e clique no banner ‘Conheça a nova Consulta Processual’.

Passo 2 – Preencha o campo das ‘Partes’ com seu nome completo ou CPF/CNPJ. Depois, marque a opção ‘Não sou um robô’ e clique em ‘Consultar’.

Passo 3 – Agora basta clicar em ‘Ver processo completo’ que você terá todas as informações do andamento processual. Caso haja mais de um processo em tramitação, escolha aquele que você quer acompanhar.

Além dessa opção, também é possível fazer sua consulta, utilizando apenas seu nome ou CPF, pela ferramenta ClickJud-MT, no Portal do TJMT.

Acesso pelo ClickJud-MT

Passo 1 – No portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) (www.tjmt.jus.br), clique no ícone ‘ClickJud-MT’.

Passo 2 – Escolha a opção ‘Consulta Processual’.

Passo 3 – Digite o seu nome completo ou CPF/CNPJ e clique na seta ou aperte ‘Enter’ em seu teclado.

Passo 4 – Selecione o processo que você quer acompanhar.

Caso o processo corra em segredo de Justiça, clique na opção no topo superior e siga as instruções.

Passo 5 – Clique em ‘+ movimentos’ e você terá todas as informações do andamento processual.

Em quaisquer das opções você também pode utilizar outros dados para a busca, como o nome ou CPF da outra parte; número da OAB, CPF ou nome do advogado; e/ou número único do processo.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual – Imagem 01: Arte gráfica com site do TJMT em preto e branco. Em destaque, colorido, está o banner com a frase: ‘Conheça a nova Consulta Processual’. Ao seu lado um seta indica onde deve ser clicado, com o seguinte texto: ‘Clique no banner Nova Consulta Processual’. Imagem 02 – Arte gráfica com campos disponíveis na página da consulta processual. Seta laranja aponta para o espaço a ser preenchido. Texto ao lado da seta afirma: ‘Preencha o campo nome completo ou CPF/CNPJ’. Abaixo outra seta aponta para o captcha e para o botão consultar. Texto ao lado da seta diz ‘Marque a opção Não sou um robô e clique em consultar’. Imagem 03 – Arte gráfica com campos de consulta processual e processos disponíveis. Seta aponta para botão de acesso ao processo. Ao lado texto em destaque: ‘Clique em ver processo completo’. Imagem 04 – Arte gráfica do site do TJMT em preto e branco. Em destaque, com uma seta laranja apontada está o Ícone do ClickJud-MT e a frase ‘Clique no ícone Click-Jud-MT’. Imagem 05 – Arte gráfica com ícones de opções disponíveis no ClickJud-MT, entre elas, em destaque, com uma seta laranja apontada, está o ícone de um documento e uma lupa. No texto ao lado da seta está escrito ‘Escolha Consulta Processual’. Imagem 06 – Arte gráfica com campos disponíveis para busca do processo. Seta aponta para lacuna, com texto ao lado: ‘Preencha o campo com nome completo ou CPF/CNPJ. Imagem 07 – Arte gráfica com campos de consulta processual e processos disponíveis. Seta aponta para botão de acesso ao processo. Ao lado texto em destaque: ‘Selecione o processo desejado’. Imagem 08 – Arte gráfica com informações do processo. Seta aponta para botão que indica movimentações processuais. Ao lado texto afirma: ‘Clique em mais movimentos’.

Marco Cappelletti

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT