AMM reúne entidades para debater a implementação do projeto Agrofamiliar

Para ampliar a discussão sobre o projeto Agrofamiliar e consolidar parcerias para implementar a iniciativa, que visa fomentar a agricultura familiar em Chapada dos Guimarães, Planalto da Serra e Nova Brasilândia, a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM realizou uma reunião técnica nesta segunda-feira (15).

AMM – O encontro foi realizado na sede da instituição e contou com a participação de entidades parceiras que estão unidas para a consolidação do projeto, que tem o objetivo de atender 2.779 famílias dos três municípios.

Participaram da reunião representantes da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – Seaf, Instituto de Terras de Mato Grosso – Intermat, Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – Empaer, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso -Fapemat, Desenvolve MT, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob, entre outros.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou a importância da participação das entidades para o sucesso da iniciativa, que poderá servir de modelo para outros municípios. “Se não tiver o engajamento das entidades da área, o prefeito não consegue avançar nas ações. Entendemos que poderemos ter resultados muito satisfatórios com esse projeto piloto, que abrange várias vertentes para desenvolver a agricultura familiar, como a oferta de crédito, assistência técnica, pesquisa, licenciamento ambiental, capacitação, entre outros fatores”, assinalou.

A partir desta reunião na AMM, as entidades participantes vão indicar de que forma poderão contribuir para a consolidação do Agrofamiliar. As propostas serão debatidas em uma reunião na próxima sexta-feira (19), em Chapada dos Guimarães.

A secretária de Agricultura Familiar de Mato Grosso, Teté Bezerra, que participou da reunião na AMM, disse que a Seaf está preparada para atender o projeto dentro das cadeias produtivas que a secretaria estimula. “Somos parceiros dos agricultores familiares do estado inteiro e vai ser muito importante focarmos nesse território que está sendo constituído em Chapada dos Guimarães, Planalto da Serra e Nova Brasilândia para termos uma experiência muito exitosa que vai trazer melhoria da qualidade de vida desses produtores”, assinalou.

O presidente da Empaer, Renaldo Loff, ressaltou que a entidade trabalha dentro dos planos de desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios. “Trabalhamos muito forte com a AMM e os municípios. O Agrofamiliar vem fazer o resgate e a transferência de tecnologia para os agricultores. Esse arranjo importante que a AMM está buscando com as entidades visa importantes resultados, como a preparação das propriedades, a produção, a agroindustrialização e a comercialização”, ressaltou.

Durante a reunião, o consultor Almir de Souza apresentou os principais aspectos do projeto. Ele relatou que entre as finalidades estão: buscar recursos financeiros para investimentos; apoio à produção, agroindustrialização e comercialização; capacitação dos produtores em tecnologia de produção, industrialização e comercialização; capacitação sobre gestão da propriedade rural, associativismo e cooperativismo; assistência técnica com acompanhamento continuado; regularização ambiental e fundiária dos imóveis rurais, além do apoio ao turismo rural.