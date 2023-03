AMM vai realizar seminário sobre novos critérios para distribuição do ICMS

Com o intuito de agradecer e destacar a importância de todas as servidoras do município, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, preparou o Talk Março Delas, um evento de abertura das programações deste mês, que será especialmente dedicado às mulheres. O encontro realizado na manhã desta quarta-feira (01), reuniu mais de 500 servidoras de diversas esferas do setor público de Sinop. Entre essas mulheres estão profissionais da saúde, educação, cultura, administração, assistência social, meio ambiente e demais secretarias, além de servidoras da Câmara Municipal de Sinop. Mulheres que se dedicam para entregar um atendimento de qualidade à população, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da cidade.

Além das servidoras, também participaram autoridades femininas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Marinha de Sinop. A palestrante do dia, Cassyra Vuolo, proporcionou às mulheres presentes um debate com o tema “Ser mulher na sociedade contemporânea”, e apresentou dados que demonstram o avanço conquistado pelas mulheres ao longo dos anos na busca por espaço no mercado de trabalho, bem como na atuação política. “Esse primeiro Talk é muito significativo numa gestão porque diz para todas as mulheres sinopenses que já existe espaço e local de voz, para que não sejam apenas ouvidas, mas que suas vozes sejam consideradas e, em seguida, transformadas em ações e projetos estruturantes que de fato viabilizem a redução das diferenças e promovam inclusão, trazendo melhorias nas políticas públicas voltadas para o público feminino”, declarou.

Demonstrando que as ações e projetos para as mulheres fazem parte da realidade do município de Sinop, em seu discurso, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Scheila Pedroso, pontuou as ações já realizadas na atual gestão. “O prefeito Roberto Dorner preza por uma gestão que respeite as mulheres, e tem trabalhado incansavelmente para que Sinop seja uma cidade mais justa e igualitária. Em 2021, o prefeito sancionou a Lei (n°3012/2021), que veda a nomeação de servidores condenados pela Lei Maria da Penha. No ano passado, criamos a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, tornando Sinop a primeira cidade do Estado a criar a coordenadoria. Conseguimos fortalecer a Rede de Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, promovemos um evento com os Conselhos Municipais de mais de 50 cidades, tudo para garantir que as mulheres de Sinop sejam respeitadas e se sintam seguras no município”, afirmou a primeira-dama.

A servidora da pasta de Educação, Mara Regina Reinehr, acompanhou a programação e não poupou elogios. “O evento foi maravilhoso, a palestra foi reconfortante porque trouxe temas necessários para esse momento, num ambiente bastante acolhedor. Hoje temos muitas mulheres ocupando locais de bastante destaque e estamos aqui para colaborar com a gestão e agradecer por todo esse empenho e reconhecimento para com as mulheres”, elogiou.

Segundo Darcélia Lopes Vargas, servidora da diretoria de Cultura de Sinop, o Talk Março Delas reafirmou o empenho da gestão em promover ações de valorização à mulher. “Trabalho na biblioteca pública municipal há 26 anos e hoje fui convidada para esse evento espetacular de valorização a nós mulheres. Estou lisonjeada de estar aqui. Entendo que cada uma de nós tem o devido valor em cada função que exerce, a gestão hoje está bem voltada às mulheres, muitas vezes somos silenciadas e hoje a gente vê que a gestão está preocupada em exaltar a grandeza de cada uma”, considerou.

Para a servidora Damaris Bento, da secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, foi um momento de lembrar o potencial presente em cada mulher. “É muito bom participar de eventos como este, realizado pela Prefeitura, para que nós mulheres entendamos que podemos sim alcançar muitos lugares, que podemos fazer história aonde quer que estejamos”, enfatizou.

A Prefeitura realizará ações durante o mês de março para atender mulheres de diversos bairros. Na ocasião, será realizada a atualização do Cadastro Único e orientação sobre os serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Bem como atendimentos da Secretaria de Saúde, como vacinação, saúde bucal e outros. Confira a programação prévia:

Na quinta-feira (02), a região dos Vilas recebe a ação Prefeitura em Movimento, das 8h às 11h, na Escola Municipal de Educação Infantil Elizete Dallabrida, com diversos serviços à disposição da população oferecidos pelas Secretarias de Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, Trânsito e pelo Procon. À tarde, a programação será na Chácara de Lazer São Cristóvão, a partir das 13h.

Na sexta-feira (03) pela manhã, a equipe do CRAS Menino Jesus realizará atendimento na UBS Alto da Glória. No sábado (04), as equipes do CRAS Boa Esperança e do CREAS farão atendimento na Gleba Mercedes, na Escola Agrovila, das 8h às 11h.

Na segunda-feira (06), a ação será na Comunidade Santa Ana, na Chácara Planalto, mediada pelo CRAS Palmeiras, que também vai conduzir a ação na Chácara Adalgisa, no dia 7, na Comunidade Nossa Senhora Guadalupe, a partir das 8h. No dia 8, o CRAS Boa Esperança finaliza com atendimento dos serviços na unidade, também pela manhã.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT