Ampara passa a atender no Tribunal de Justiça de Mato Grosso

O Governo de Mato Grosso assinou a ordem de serviço para o reinício das obras de construção do Centro Oficial de Treinamentos (COT) da Barra do Pari, em Várzea Grande. O consórcio responsável já está no local realizando serviços preliminares.

O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 18 meses. O valor contratado para a obra em 2012 foi de R$ 32,2 milhões, sendo que ainda há um saldo de, aproximadamente, R$ 10 milhões para que a estrutura, de 52.170 m² de área construída, seja finalizada.

Com a retomada do COT do Pari, a atual gestão do Estado consegue dar andamento a todas as obras originalmente previstas para a Copa do Mundo de 2014 e que ainda não haviam sido entregues ou estavam paralisadas em 2019.

As obras no COT estavam abandonadas desde 2014. Com o início da atual gestão, em 2019, a Sinfra instituiu uma comissão para atualizar a situação do local e realizar um diagnóstico. Também foram estudadas propostas sobre como a estrutura poderia ser utilizada, uma vez que ela havia perdido seu sentido original.

Para garantir a continuidade das obras, a Sinfra-MT buscou um acordo com o consórcio contratado em 2012, que foi homologado pela justiça em 2022.

Após ser concluído, o COT será destinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com o objetivo se transformar em um centro de treinamentos para as forças de segurança. Uma nova licitação será lançada para atender às necessidades da Sesp. Contudo, tanto o campo de futebol quanto a pista de atletismo serão mantidas.

Fonte: Governo MT – MT