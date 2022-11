Ampliação da oferta de vagas em creche e pré-escola é requerida pelo MP

O Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza, dia 12 de dezembro (segunda-feira), a entrega de certificado para 34 novos facilitadores de Círculos de Construção de Paz das Comarcas de Primavera do Leste e de Campo Verde.

Em Primavera do Leste, a convite da presidente do Nugjur, desembargadora Clarice Claudino da Silva, do juiz-diretor da unidade judicial, Alexandre Delicato Pampado, e da juíza-coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Myriam Pavan Schenkel, a solenidade de certificação para 16 facilitadores vai ser às 10h, no prédio do Fórum.

E em Campo Verde, também a convite da presidente do Nugjur, do juiz-diretor da Comarca, André Barbosa Guanaes Simões, e da juíza-coordenadora do Cejusc, Maria Lúcia Prati, a entrega da certificação para os 18 facilitadores está marcada para as 14h, da segunda-feira (12 de dezembro), no Fórum.

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT