Aniversário de Cuiabá: 34ª Edição da Corrida Pedestre Bom Jesus acontece domingo (9)

A chuva fina que insistia em cair durante as primeiras horas da manhã deste 8 de abril, dia do aniversário de Cuiabá, não atrapalhou a Alvorada, evento que marcou o início das festividades em comemoração aos 304 anos da capital mato-grossense. Música, artesanato, poesia, chá com bolo e muita animação marcaram o começo das celebrações, na Praça 8 de Abril.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, responsável pela organização das festividades, disse que este é um dia especial para todos os cuiabanos e habitantes da capital. “Apesar da chuva, temos hoje um dia especial, pois comemoramos 304 anos da nossa cidade. Preparamos esta Alvorada em homenagem à Cuiabá, cidade que nos encanta a cada dia que passa. O que a gestão municipal faz por Cuiabá para poder levar nossa cultura, nossas tradições, ainda é pouco diante da grandiosidade do município, porque o cuiabano merece muito mais. Essa cidade que tanto amamos precisa ser valorizada em todo seu contexto, cultural, social, econômico. Todos nós de Cuiabá trabalhamos demais e a população precisa ser valorizada. Em nome dessa valorização que a gestão humanizada Emanuel Pinheiro preparou uma programação especial para podermos comemorar os 304 anos da nossa cidade”, declarou o secretário. Ele finalizou sua fala convidando a população a comparecer na Praça 8 de Abril a partir das 18h deste sábado, pois será realizada a 2ª edição do Refestela, que terá várias atrações artísticas, culturais e gastronômicas.

A Alvorada contou com a apresentação musical da banda do 44º de Infantaria Motorizado, apresentação do grupo de Cururu, Tradição Cuiabana, além da atriz Lucia Palma prestando uma homenagem às rendeiras de Cuiabá, por meio da declamação de um poema feito para as artesãs. Enquanto as apresentações aconteciam, os artesãos presentes mostravam o seu ofício, tecendo redes, fazendo artesanatos em barro e até mesmo confeccionando uma viola de cocho.

Presente ao evento, a aposentada Célia Maciel estava encantada com as apresentações. “Como cuiabana que sou, não tinha como não prestigiar a nossa cidade. Me lembro que, quando eu era criança, frequentava as festas na Praça Alencastro. Essa celebração é uma iniciativa maravilhosa, pois resgata a cultura de Cuiabá. Gostaria que minha família viesse também, pois muitos deles nunca viram como se faz uma viola de cocho. A população tem que participar dessas comemorações, pois são muito boas”, elogiou a cidadã.

Francisco Vuolo, secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico representou o prefeito Emanuel Pinheiro no evento. “Hoje o dia não está ensolarado, mas é um dia abençoado com as águas de Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que muito bem conversa conosco , cuiabanos e brasileiros que pra cá vieram para construir uma cidade cada vez melhor para se viver. Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama, Marcia Pinheiro, agradeço a presença de todos aqui hoje. O prefeito tem um profundo amor a esta terra e por isso faz uma gestão voltada para o cidadão, preocupado com detalhes onde as pessoas possam viver numa Cuiabá cada vez melhor e é esse o sentido maior de vivermos 304 anos nesta cidade. Vivemos um amor do calor cuiabano, do calor de receber bem, de colocar o amor ao próximo em primeiro lugar, por isso amamos a nossa querida Cuiabá. Que o Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá continue a nos iluminar e derrame cada vez mais bênçãos para que todos nós possamos seguir em frente, rumo aos 305 310, 350, 500 anos da nossa querida cidade. Parabéns a Cuiabá e parabéns a todos vocês”, concluiu.

Estiveram presentes também a secretária de Turismo, Nilza Taques, a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável, Ana Paula Morelli e o secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Justino Astrevo, além do comandante do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado, Luís Fernando Tavares Ferreira.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT