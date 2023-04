Aniversário de Cuiabá: Comerciante que faz aniversário junto com a capital ganha visita surpresa de prefeito em sua festa

O prefeito Emanuel Pinheiro fez uma surpresa na tarde deste sábado (08) para o comerciante Osvaldo de Lima Ribeiro, mais conhecido como Vavá, que completou 56 anos hoje, mesmo dia do aniversário da capital mato-grossense. O gestor municipal compareceu à festa do comerciante, que foi realizada no local onde fica o espetinho, na esquina da rua Carmindo de Campos com rua Santa Terezinha, no bairro Dom Aquino.

“O bairro Dom Aquino é um dos mais tradicionais da nossa capital e hoje o Vavá está comemorando seu aniversário junto com a nossa capital. Ele é dono de um espetinho bastante conhecido no bairro e uma pessoa muito querida na região. Como dizia Alves de Oliveira, ‘a cidade vive dos que vivem nela’ e o Vavá é uma pessoa que aglutina muito, tem muitas amizades. Hoje a comunidade quis comemorar o aniversário de 56 anos dele e o de 304 de Cuiabá. Eu, como prefeito da capital, escolhi um local que representasse Cuiabá, os costumes, as tradições, a cultura e o comportamento do povo cuiabano, com esse amor incontido que é o de viver em Cuiabá. Nada melhor do que vir aqui prestigiar, no aniversário de 304 anos da nossa cidade, o aniversário de 56 anos do Vavá, no meio da comunidade”, disse o prefeito.

O aniversariante não escondeu sua emoção ao receber Emanuel Pinheiro na celebração dos seus 56 anos. “Nunca imaginei que fosse receber a visita do prefeito no meu aniversário. Foi a melhor alegria do mundo, esse é o melhor aniversário que já tive. Fiquei surpreso quando ele apareceu e ao mesmo tempo muito feliz. É muito especial fazer aniversário junto com a capital e receber uma visita tão ilustre. Agradeço não só a ele, mas a todos que vieram me prestigiar”, comentou Vavá.

Edenilza Regina de Barros, esposa de Vavá há 10 anos, adorou a visita do prefeito. “Falaram para nós que teríamos uma surpresa, mas nunca imaginei que seria a presença do prefeito na festa do Vavá. Foi uma surpresa maravilhosa! Estamos muito felizes!”, celebrou.

