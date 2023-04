Aniversário de Cuiabá: Gestão Emanuel Pinheiro entrega obra de recapeamento no Pico do Amor e Jardim Kennedy

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Adjunta da Pessoa com Deficiência, garante à estudante da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) os serviços do programa ‘Buscar’. O estudante, Rafael Douglas de Matos, 25 anos, reside no Distrito de Nossa Senhora da Guia (distante 32 km da capital), e tem paralisia cerebral. Rafael foi aprovado em 1º lugar nas vagas destinadas a deficientes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o que possibilitou o acesso ao curso de Ciências da Computação na UFMT. O atendimento terá início na segunda-feira (10), tanto para levar Rafael para UFMT como para promover o retorno para sua residência.

Rafael nunca desenvolveu a fala, mas encontrou alternativas para se expressar. Ele utiliza dos dedos dos pés para se comunicar. “Essa foi uma demanda apresentada pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da instituição acadêmica em reunião realizada no início da semana e atendida pelo Executivo Municipal. O que demonstra a preocupação do nosso prefeito Emanuel Pinheiro em oferecer condições que proporcionem qualidade de vida a esse público, bem como facilitar o acesso ao ensino e consequentemente a inclusão desse público em especial. Lembrando que a gestão do nosso prefeito foi a primeira administração municipal em criar uma secretaria específica para esse tipo de atendimento”, disse o secretário adjunto da Pessoa com Deficiência, Rubens da Silva, o Rubinho da Guia.

“É um exemplo de superação que deve ser seguido por todos, seja com algum tipo de deficiência ou não”, acrescentou Rubinho.

A vice-reitora da UFMT, professora Rosaline Rocha Lunardi, aplaudiu a iniciativa da Prefeitura de Cuiabá em contribuir e garantir inclusão social e acessibilidade das pessoas com deficiência (PCD’s), tanto em instituições públicas e privadas. “Diante dessa afirmativa, podemos de agora pra frente passar com toda certeza orientações aos alunos e seus familiares sobre a assistência garantida do município, tanto para benefícios, quanto para o transporte público e para o transporte especial, que é um programa municipal”, declarou a vice-reitora da UFMT.

O coordenador do NAI, Túlio Gontijo informou que esse atendimento às pessoas com deficiência, monitores inclusivos que acompanham os estudantes PCD’s, além de equipamentos, quando for o caso. Além disso, fez questão de ressaltar a importância dessa parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, sendo coordenado pela Secretaria Adjunta da Pessoa com Deficiência. “Isso favorece o acesso e permanência dos alunos na instituição de ensino”, agradeceu Túlio.

A UFMT recebeu neste semestre letivo (2022/2) 21 novos estudantes com deficiência. No semestre anterior foram quase 40. No total, a Instituição tem cerca de 300 estudantes PCD’s em seus cursos de graduação dos diferentes Câmpus.

Participaram do encontro a vice-reitora da UFMT, professora Rosaline Rocha Lunardi, o coordenador do NAI, Túlio Adriano Alves Gontijo, o secretário adjunto da pessoa com deficiência (PcD) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Rubens Dias da Silva, e coordenadora de política de inclusão social, Rosenil Silva.

**Com informações da Assessoria da UFMT

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT