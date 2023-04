Aniversário de Cuiabá: Praça do Jardim das Américas recebe show de ‘Choro e Samba’ nesta sexta-feira (21)

Consternados, o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama, Marcia Pinheiro lamentam imensamente a morte da ex-secretária de Saúde de Cuiabá, Suellen Alliend. Suelen era natural de Cuiabá, tinha 40 anos e deixa marido e três filhos. O gestor decretou luto oficial de 3 dias no Município.

Ela tinha mais de 18 anos de experiência na Administração Pública, especificamente na área da saúde pública, tendo passado por vários cargos nas Secretarias Municipais de Saúde de Várzea Grande e de Cuiabá. Atualmente estava atuando como Assessora Executiva na Secretaria Municipal de Governo.

“Suelen tinha apenas 40 anos e um profundo conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde. Ela era uma pessoa extremamente honesta. Amava o SUS e trabalhou incessantemente em prol dele. Mas ela foi perseguida, difamada, caluniada, vilipendiada durante todo o período em que ficou à frente da Secretaria Municipal de Saúde, por pessoas que não têm 1% do conhecimento que ela tinha sobre saúde pública. Enquanto estava à frente da saúde, ela constantemente visitava as unidades, sobretudo as UPAs e Policlínicas, inclusive à noite, de madrugada e aos fins de semana, sempre no intuito de resolver os problemas que eram constatados. Ela viveu os últimos dois anos sob intensa pressão de todos os lados, no limite do estresse. Infelizmente seu coração não aguentou e hoje perdemos essa guerreira. Mas seu legado na saúde pública de Cuiabá nunca vai morrer”, disse o prefeito”.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT