ANS suspende temporariamente venda de 38 planos de saúde

Com a proposta de intensificar as coletas para repor e manter o estoque do banco de sangue público do Estado, o MT Hemocentro realizará, no mês de outubro, diversas ações voltadas para a doação voluntária de sangue, além das coletas de rotina realizadas pela entidade.

“Neste mês de outubro ocorrerão ações internas e externas por meio das nossas unidades móveis Hemobus, carreta e caminhão. O objetivo é alcançar as pessoas interessadas na doação voluntária de sangue. Desta forma atingimos nossa missão que é ajudar a salvar vidas, pois nossas bolsas de sangue vão para os hospitais públicos do Estado e também colaboram para os pacientes que tratam as doenças de sangue no Hemocentro”, diz a diretora do Banco de Sangue, Gian Carla Zanela.

Entre os dias 02 e 06 de outubro, as unidades móveis do Hemocentro farão ações de coletas de sangue no interior do Estado. O caminhão itinerante estará em Jangada e a carreta da unidade de saúde estará no Escritório Regional de Rondonópolis por meio do projeto da SES Ir para Incluir.

Enquanto isso, em Cuiabá, a equipe do setor de Captação do Hemocentro realizará, na quarta-feira (04), uma palestra para os alunos do colégio Coração de Jesus.

Engajados na missão de ajudar o Hemocentro a salvar vidas, os soldados do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado farão, na sexta-feira (06), uma campanha de doação voluntária de sangue na unidade gerida pela SES.

As campanhas externas retornam entre o dia 09 e 11 de outubro, período em que o caminhão do banco de sangue estará no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande. Já no dia 10, o hemobus estará no colégio Coração de Jesus para coleta de sangue.

Outras agendas

As ações da segunda quinzena de outubro iniciam no dia 16, com o Encontro da Hemorrede-MT. O evento será realizado até o dia 20, no auditório do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), localizado no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Após o encontro, a unidade de saúde segue com as agendas externas. Desta vez, as equipes de coleta estarão com o caminhão no Multiação, que ocorrerá no dia 21, em Tangará da Serra. Já dos 23 a 27, a carreta do Hemocentro estará em Cáceres, por meio da iniciativa da SES Ir para Incluir.

No dia 27, os moradores do Alphaville doarão sangue no Caminhão da unidade. Já no dia 28 o Hemobus estará no Multiação do Barralcaool, em Barra do Bugres, e, no dia 30, o caminhão do banco de sangue encerra as atividades de outubro em Nova Mutum.

Serviço

Durante o mês de outubro, o MT Hemocentro segue realizando coletas na sede da unidade. As doações podem ser agendadas por este link ou por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e WhatsApp (65) 98433-0624.

A sede do MT Hemocentro está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro Sul, Cuiabá. O funcionamento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30.

O MT Hemocentro é coordenador e referência em hematologia e hemoterapia em Mato Grosso e atende à demanda sanguínea dos prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande, do Hospital Universitário Júlio Müller, do Hospital Municipal São Benedito e do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. A unidade também é suporte para as 14 unidades de coleta e transfusão e 26 agências transfusionais distribuídas nas microrregiões de saúde que fazem parte da hemorrede estadual.