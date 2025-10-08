TCE MT
Antonio Joaquim propõe que municípios ricos financiem regiões pobres
O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Antonio Joaquim defendeu que municípios mais ricos, que são beneficiados com incentivos fiscais ajudem os municípios mais pobres, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (FUNDES). A sugestão foi apresentada durante a sessão ordinária desta terça-feira (7).
Antonio Joaquim destacou o fortalecimento econômico de municípios como Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, cujos orçamentos anuais já se aproximam de R$ 1 bilhão. “Eu fico feliz de ver esses municípios tão fortalecidos do ponto de vista econômico e financeiro, mas precisamos olhar para as desigualdades gritantes que ainda persistem em Mato Grosso”, observou.
O posicionamento também considerou auditoria do TCE-MT que identificou R$ 10,8 bilhões em incentivos fiscais concentrados majoritariamente em municípios de maior porte econômico. Sob relatoria de Antonio Joaquim, o processo apontou que embora representem investimentos importantes, os benefícios não estão reduzindo as desigualdades regionais.
Além disso, o FUNDES dispõe de R$ 641 milhões, mas não vem sendo executado. A partir desse diagnóstico, ele propôs que os gestores avaliem a possibilidade de os municípios com maior arrecadação destinarem um percentual de seus orçamentos ao fundo estadual, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das regiões menos favorecidas.
“Será que seria tão inaceitável que um município rico pudesse consignar no seu orçamento uma parcela de ajuda a um fundo para diminuir as desigualdades no estado? Seria um gesto de solidariedade da população desses municípios com o resto do povo de Mato Grosso”, questionou o conselheiro.
Em sua avaliação, parte dos recursos poderia ser aplicada em creches e educação infantil, área que ainda apresenta déficit de 12 mil vagas, por exemplo. “É um gesto muito humanitário, de muita solidariedade. Não sei se é possível do ponto de vista legal, mas acredito que tudo é possível quando há boa vontade em diminuir as desigualdades do estado”, concluiu.
Auditoria sobre os incentivos fiscais
A auditoria conduzida pelo conselheiro mostrou que, em 2023, os 75 municípios menos beneficiados dividiram apenas 1% dos incentivos, o equivalente a R$ 44 milhões, enquanto cidades com estrutura econômica receberam a maior parte. Sobre o FUNDES, que deveria financiar projetos de desenvolvimento local, foi constatado que parte expressiva dos recursos foi usada para custeio da máquina pública.
“Com isso, acabam ficando em segundo plano as regiões menos desenvolvidas, justamente aquelas que mais necessitam de políticas de estímulo ao crescimento econômico. Na prática, os benefícios fiscais concentram-se em áreas com infraestrutura consolidada, em detrimento das regiões mais carentes”, destacou o conselheiro.
TCE-MT oferece capacitação inédita sobre soluções consensuais em mesas técnicas
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu início, nesta terça-feira (7), à Oficina Prática de Soluções Consensuais: Mediação e Conciliação no Âmbito das Mesas Técnicas. Inédita no Brasil, a capacitação reúne auditores, técnicos e analistas com o objetivo de aprimorar a atuação na construção de soluções consensuais na administração pública. O curso, que se estende até quinta-feira (9), é promovido pela Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo (CPNJur), por meio da Secretaria de Normas, Jurisprudência e Consensualismo (SNJur).
O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, destacou o protagonismo do órgão na adoção do consensualismo e que a capacitação reforça o compromisso com um controle externo orientador, propositivo e voltado à solução dos problemas da sociedade. “O TCE-MT tem se destacado nacionalmente por adotar práticas modernas de controle, que unem técnica, diálogo e cooperação. A mediação e a conciliação nas mesas técnicas são expressões dessa nova forma de agir, que busca prevenir conflitos e fortalecer a gestão pública, sempre com foco na eficiência e no interesse coletivo.”
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|A Oficina Prática de Soluções Consensuais: Mediação e Conciliação no Âmbito das Mesas Técnicas se estende até sexta-feira. Clique aqui para ampliar
Já o presidente da Comissão, conselheiro Valter Albano, salientou a relevância das mesas técnicas e, dessa forma, da ampliação do número de profissionais capacitados para atuação. “As demandas têm aumentado. Então, se mais pessoas conhecerem o assunto, mais pessoas podem contribuir. O que sai do consenso das mesas técnicas são soluções técnico-jurídicas adequadas. Um dos pontos fundamentais é o controle externo preventivo e o outro é o ganho em celeridade na solução.”
Nesse sentido, a secretária da SNJur, Lisandra Barros, pontuou que a capacitação já foi solicitada por outros cinco tribunais de contas, além de procuradorias e controladorias. “Essa é a primeira oficina do país voltada à instrução sobre soluções consensuais e à prática das mesas técnicas, que já são um sucesso. Capacitando as equipes para atuarem de forma colaborativa e construtiva, temos um grande ganho cultural para o TCE-MT, que tem a cultura do diálogo, da orientação e da prevenção de conflitos.”
A programação propõe abordar desde os fundamentos teóricos e a base normativa da mediação e conciliação até o fluxo prático das mesas técnicas conduzidas pelo TCE-MT, enfatizando o papel do diálogo na resolução colaborativa de conflitos interinstitucionais. “Está sendo uma oportunidade ímpar de debater e trazer os conceitos de consensualismo e as ferramentas da mesa técnica, além de ouvir do público interno suas perspectivas e pensamentos a respeito desse procedimento”, afirmou o supervisor de Mesas Técnicas da SNJur, Saulo Miranda, que também participa como palestrante.
Mesas técnicas do TCE-MT são referências em consensualismo
Instituídas em 2022, as mesas técnicas do Tribunal de Contas de Mato Grosso se consolidaram como instrumento eficaz para a construção de soluções pactuadas entre gestores públicos e órgãos de controle.
O modelo, baseado no diálogo e na análise técnico-jurídica de demandas complexas, já contribuiu para avanços em áreas estratégicas como saúde, mobilidade urbana e segurança pública, com a conclusão de pelo menos 20 mesas técnicas lideradas pelo TCE-MT.
O sucesso da iniciativa inspira outras cortes de contas, a exemplo do Tribunal de Contas da União (TCU), que criou, em 2023, a Secretaria de Controle Externo de Consenso com base na experiência mato-grossense.
Agora, a oficina prática já é requisita pelos Tribunais de Contas de Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, além do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, controladorias e procuradorias de todo o país.
Sérgio Ricardo reforça compromisso com sustentabilidade na abertura da Semana de Eficiência Energética do TCE-MT
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, reforçou o compromisso da instituição com a sustentabilidade e a eficiência no uso de recursos durante a abertura da Semana de Conscientização à Eficiência Energética, realizada nesta terça-feira (7), na Recepção do Edifício Marechal Rondon.
“Nós queremos e vamos zerar os nossos gastos com energia. Hoje, as placas solares que temos instaladas conseguem suprir cerca de 30% da nossa necessidade, mas nós podemos economizar muito mais ainda e vamos criar alternativas para isso”, afirmou o presidente.
Sérgio Ricardo também chamou a atenção para o alto nível de conscientização dos servidores do TCE-MT, destacando que a Semana de Eficiência Energética reforça o compromisso da instituição com a sustentabilidade. “Só falar não adianta. O importante é colocar a mão na massa e transformar em realidade o que a gente acredita.”
O evento, que segue até sexta-feira (10), também contempla a Semana Estadual de Conscientização à Eficiência Energética, instituída pela Lei nº 10.307/2015, de autoria do de Sérgio Ricardo enquanto deputado estadual.
Na ocasião, o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Alencar, pontuou que o servidor é crucial na construção de uma cultura sustentável. “Trabalhar com eficiência energética, promovendo uma mudança cultural para evitar o desperdício, é mais do que um dever. É uma missão nossa para garantir a vida no planeta.”
Alisson acrescentou que atitudes simples, como desligar luzes e aparelhos, economizar água e plantar árvores, contribuem diretamente para a conservação ambiental. “Somos nós, servidores, habitantes das cidades, que podemos com pequenos atos resolver problemas do nosso planeta para o futuro”, disse.
O TCE-MT foi o primeiro órgão público do Brasil a conquistar a certificação ISO 50001, pela implantação do Sistema de Gestão de Energia (SGE), que estabelece processos para melhoria contínua do desempenho energético. Para tanto, o sistema acompanha indicadores e procedimentos em diversas frentes.
“Monitoramos energia, água, combustível, as ordens de serviços da parte elétrica são emitidas, se os aparelhos adquiridos são sustentáveis e eficientes, tudo para ter a melhor classificação energética possível. A preocupação é que as empresas que nos fornecem também tenham essa premissa”, declarou a gerente do SGE, Débora Finazzi.
Ao longo de quatro dias a programação da Semana de Conscientização à Eficiência Energética do TCE-MT incluirá a exposição “Sustentabilidade na prática”, entrega de mudas, show humorístico com a dupla Nico e Lau e ações de conscientização nos setores, com visita das comadres Odilza e Guanira.
