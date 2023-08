Apartamentos e casas inteligentes: uma nova oportunidade para o corretor imobiliário

Por CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA*

A tecnologia está transformando o modo como vivemos e interagimos com o ambiente ao nosso redor. Uma das áreas que tem experimentado um avanço significativo é a automação residencial, também conhecida como casas inteligentes. Essa tendência tem se tornado cada vez mais popular entre os compradores de imóveis, abrindo um novo horizonte de oportunidades para os corretores imobiliários.

Apartamentos e casas inteligentes são projetados para proporcionar um ambiente residencial conectado e eficiente. Essas residências estão equipadas com uma série de dispositivos e sistemas integrados, que podem ser controlados remotamente por meio de smartphones, tablets ou assistentes virtuais. A automação residencial abrange uma ampla gama de funcionalidades, desde o controle de iluminação e temperatura até a segurança e gerenciamento de energia. Para os corretores imobiliários, a oferta de apartamentos e casas inteligentes pode trazer diversos benefícios. Aqui estão algumas razões pelas quais eles devem considerar essa tendência em seus negócios:

1. Diferenciação no mercado: A demanda por apartamentos e casas inteligentes está crescendo rapidamente. Ao oferecer propriedades com recursos de automação residencial, os corretores podem se diferenciar no mercado e atrair um público-alvo específico, composto por pessoas interessadas em tecnologia e inovação. Isso pode ser um ponto de destaque para conquistar novos clientes e fechar negócios.

2. Valor agregado aos imóveis: Apartamentos e casas inteligentes geralmente têm um valor percebido maior do que as propriedades convencionais. A capacidade de controlar remotamente as luzes, a temperatura, os sistemas de segurança e outros dispositivos pode ser um atrativo para compradores que valorizam conforto, segurança e eficiência energética. Isso pode resultar em uma valorização dos imóveis e, consequentemente, em comissões mais altas para os corretores.

3. Acompanhamento das tendências do mercado: A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas, e as casas inteligentes estão se tornando a nova realidade. Ao acompanhar essa tendência e oferecer propriedades com recursos inteligentes, os corretores se mantêm atualizados e alinhados com as expectativas do mercado. Isso é essencial para se manter competitivo no setor imobiliário.

4. Parcerias com empresas de automação residencial: Para oferecer apartamentos e casas inteligentes, os corretores podem estabelecer parcerias com empresas de automação residencial. Essas parcerias podem permitir acesso a tecnologias e soluções inovadoras, além de oferecer suporte técnico e treinamento. Isso ajuda os corretores a entender melhor as funcionalidades dos sistemas de automação residencial e a oferecer orientação adequada aos clientes.

5. Consultoria especializada: Apartamentos e casas inteligentes podem parecer complicados para alguns compradores. Os corretores imobiliários podem se especializar em consultoria especializada em automação residencial, ajudando os clientes a entenderem os benefícios e as possibilidades oferecidas pela tecnologia. Essa consultoria pode envolver a demonstração de funcionalidades, a explicação do potencial de economia de energia e a orientação sobre a escolha dos sistemas mais adequados para cada cliente.

É importante ressaltar que, embora a automação residencial seja uma tendência crescente, nem todos os compradores estarão interessados nesse tipo de propriedade. Portanto, os corretores imobiliários devem conhecer bem o perfil de seus clientes e adaptar sua abordagem de acordo com suas necessidades e preferências.

Em resumo, a oferta de apartamentos e casas inteligentes pode representar uma nova oportunidade para os corretores imobiliários. Ao se especializarem nesse segmento, eles podem se diferenciar no mercado, agregar valor aos imóveis, acompanhar as tendências tecnológicas e oferecer serviços de consultoria especializada.

Ao abraçar a automação residencial, os corretores estão preparados para o futuro do mercado imobiliário e podem atender às demandas de compradores em busca de uma residência conectada e eficiente.

*CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA, é corretor de imóveis, atualmente exerce a função de presidente do CRECI/MT pelo triênio 2022/2024