Apiacás promove workshop sobre produção agrícola sustentável

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Centro de Apoio Operacional (CAO) de Defesa da Pessoa com Deficiência, lança, no mês de conscientização sobre o autismo, a campanha de conscientização intitulada “Conheça e Entenda o Autismo”. A iniciativa, que tem o apoio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, consiste na realização de palestras em escolas públicas e privadas de Cuiabá no decorrer de todo o ano letivo de 2025, a partir desta sexta-feira (11).“Nosso objetivo é estimular os alunos para que conheçam e melhor entendam o Transtorno do Espectro Autista (TEA) de modo que, a partir desse novo olhar, passem a desenvolver um comportamento de maior respeito e empatia com seus pares”, explica a promotora de Justiça coordenadora do CAO, Daniele Crema da Rocha de Souza.As palestras serão realizadas pelo procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, titular da Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, e pelos promotores de Justiça Daniele Crema da Rocha de Souza, Miguel Slhessarenko Junior e Sasenazy Soares Rocha Daufenbach. A iniciativa conta ainda com apoio e participação da equipe da Ouvidora-Geral do MPMT e do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI). “O autismo é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e é fundamental que nossas crianças e adolescentes compreendam as características e desafios enfrentados por aqueles que vivem com essa condição. Com as palestras, esperamos desmistificar o autismo e fomentar um ambiente de respeito e aceitação, promovendo uma sociedade mais inclusiva e compreensiva”, argumentou Paulo Prado.As primeiras unidades de ensino a serem visitadas são a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Prof. Ranulpho Paes de Barros, as Escolas Estaduais de Desenvolvimento Integral da Educação Básica (EEDIEB) Profª Almira de Amorim Silva e Alcebíades Calháo, e a Escola Estadual Liceu Cuiabano “Maria de Arruda Müller”.

Fonte: Ministério Público MT – MT