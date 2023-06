Apicultores de Cuiabá são inseridos no Agro da Gente e recebem incentivos para crescimento da produção

As ações de fortalecimento da agricultura familiar, promovidas pela gestão Emanuel Pinheiro, passam a beneficiar mais uma cadeia produtiva. Por meio do programa Agro da Gente, os apicultores da região do Cinturão Verde, zona rural de Cuiabá, terão acesso a uma série de incentivos, visando o crescimento econômico e sustentável deste ramo.

O ato de apresentação do planejamento foi realizado neste sábado (03), pelo prefeito Emanuel Pinheiro, e contou ainda com a assinatura do Termo de Adesão. Neste primeiro momento, 21 apicultores assinaram o documento e a expectativa é que, ao longo do desenvolvimento das atividades, esse número suba para pelo menos 40.

A partir da adesão, os produtores receberam todos os elementos necessários para o trabalho, desde melgueiras até os materiais de manejo e segurança. Além disso, para aqueles que desejarem expandir a produção, o Município ofertará a linha de crédito do Cuiabanco, com condições específicas de facilitação na realização dos investimentos.

“Fazemos uma gestão para todos. O mesmo comprometimento que tivemos para entregar o maior hospital da história de Mato Grosso, o HMC, é também o que temos para lançar esse programa de fomento apicultura. Olhamos Cuiabá de forma integrada. Por isso, somos a gestão que também prioriza a agricultura familiar”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro

A iniciativa da Prefeitura de Cuiabá tem o objetivo de impulsionar a produção de mel e, em parcerias com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), obter certificação e selo de qualidade para o produto. Um dos apicultores beneficiados por essa ação é Luiz Domingos Alves Barbosa, que há cerca de 20 anos mora na comunidade Aricazinho.

“Já tem uns dez anos que comecei com a apicultura. É uma atividade que eu gosto demais, mas ainda produzo só para o consumo próprio. Agora, com esse incentivo, quero comercializar também. Essa ação do prefeito Emanuel Pinheiro é muito valiosa, pois quem não tinha condições vai poder investir e deslanchar”, celebrou Luiz.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, explicou que, além da apicultura, o Agro da Gente atende também as cadeias produtivas das aves, peixe, do leite, e o FLV (frutas, legumes e verduras). Segundo ele, a atuação nessas áreas é feita com base em estudos técnicos que comprovam o potencial de crescimento.

“A cadeia produtiva da apicultura pode gerar resultados econômicos extremamente positivos. Ao mesmo tempo, o mel é um produto de alta qualidade que, quando fornecido dentro da sua pureza, também ajuda na saúde humana. Em um segundo momento, podemos inclusive atender a merenda escolar com esse trabalho”, avaliou o secretário Vuolo.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, também participou da solenidade. Além dele, estiveram presentes o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite, os secretários de Governo, Wilton Coelho, os vereadores Rogério Varanda e Kássio Coelho, e lideranças comunitárias da região.

