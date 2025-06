“Apoio do Governo de MT é importante para alavancar o turismo no estado”, afirma empresário

Com a proposta de oferecer opções de lazer mais sustentáveis e estimular a prática de esporte aos moradores de Rondonópolis, a programação da Virada Sustentável Mato Grosso contemplou, neste sábado (31.5), campeonatos de ping-pong, skate e vôlei de areia. As atividades foram pensadas para atender toda a família e envolver crianças, jovens e adultos.

O evento, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto Virada Sustentável e parceiros, segue neste domingo (1.6) até as 21h, na Praça Pôr do Sol, em Rondonópolis. A programação é abrangente e inclui oficinas, teatro, música, trilhas, exposição, entre outras atrações.

Sandra Cristina Amalho é mãe da Luíza, de apenas seis anos. Ela trouxe a filha, que já participa do projeto social “Escolinha do Tio Bob”, para participar do campeonato de skate, realizado neste sábado no Parque das Águas. “As crianças de hoje em dia precisam ter a oportunidade de estar fora, em alguns momentos, das telas, seja da televisão, do notebook ou do celular. Eventos ao ar livre são importantíssimos para essa geração que está chegando”, ressaltou.

O campeonato de skate contou com três categorias: iniciante, avançado e adulto. As categorias iniciante e avançado envolveram crianças de seis a 11 anos. Ao todo, foram 26 crianças e 11 adultos participantes. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam medalhas e kits com acessórios para a prática da modalidade.

O idealizador da Escolinha do Tio Bob, Igor Vínicius de Souza, contou que o projeto surgiu em 2016 e foi fundamental em seu processo de reabilitação. “Na minha adolescência, acabei me perdendo pelos caminhos tristes, e foi através do skate, do projeto social, do amor das crianças e da força deles que eu consegui me libertar. Hoje, o nosso projeto é reconhecido pela Confederação Brasileira de Skate e atende uma média de 60 crianças em Rondonópolis”, explicou.

Já o campeonato de ping-pong aconteceu no campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Segundo o gerente de Esporte e Lazer da UFR, André Santana de Jesus, 18 atletas, entre estudantes e servidores da universidade, participaram da competição. As categorias foram divididas em masculino e feminino.

Thais Michelle Pereira Leobet conquistou a primeira colocação entre as mulheres. Ela contou que faz o curso de Engenharia Agrícola e que a sua paixão pelo pingue-pongue começou quando ainda estudava no Instituto Federal de Educação (IFE). “A prática de esporte é muito importante, principalmente hoje em dia, em que as pessoas estão muito sedentárias. A realização de campeonatos desse tipo estimula as pessoas a se movimentarem”, afirmou.

O campeonato de vôlei de areia contou com a participação de 16 duplas formadas por atletas de Rondonópolis, Primavera do Leste e região. As três duplas vencedoras receberam medalhas e premiação simbólica em dinheiro. “Assim como no campeonato de pingue-pongue, os vencedores no vôlei receberam uma premiação monetária simbólica de até R$ 125,00”, informou o gerente de Esporte e Lazer da UFR, André Santana de Jesus.

A Virada Sustentável Mato Grosso é uma realização da Sema e do Instituto Virada Sustentável, com apoio do Governo Federal, via Lei de Incentivo à Cultura, e patrocínio da Rumo Logística, através do Instituto Rumo.

Recebe ainda apoio da Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Rondonópolis, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), TV Centro América, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Museu de Arte e Cultura Popular, Cineclube Coxiponés, Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Sesc e Ministério do Meio Ambiente.

Fonte: Governo MT – MT