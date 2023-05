Após desmobilização, governador parabeniza força-tarefa: “As consequências foram duras para quem afrontou o povo de MT”

Abram as cortinas, o 18º Fetran – Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito – vai começar. O lançamento das atividades aconteceu na manhã desta quinta-feira (18.05), no auditório da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), em Cuiabá. Nesse ano, o Fetran será realizado em quatro etapas regionais, de 12 de julho a 15 de setembro, além de uma etapa estadual de 16 a 20 de setembro, em Cuiabá, quando serão anunciados os grupos e escolas vencedoras. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento e estarão abertas até o dia 31 deste mês.

O evento de lançamento foi marcado por apresentações teatrais que exploraram o tema desta edição: “Trânsito, um lindo show!” e teve a presença de estudantes da Rede Estadual de Ensino, gestores educacionais, coordenadores pedagógicos das escolas de Cuiabá e Várzea Grande, além de um grupo de policiais rodoviários federais.

Destinado aos alunos matriculados no Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano), Ensino Médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos, das escolas da rede pública e privada, o Fetran é promovido pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e tem o apoio da Seduc em todas as suas etapas. Para esse ano, o objetivo dos organizadores é superar os números de 2022, quando ocorreram 133 espetáculos em dez cidades-polo. Mais de 3.500 artistas participaram das encenações, atraindo uma plateia de mais de 15 mil pessoas.

“Pelo nível da participação estudantil no lançamento, já podemos prever que o festival será muito maior nesta edição”, diz o coordenador do Fetran, agente Moisés. Ele salienta que o principal objetivo é, tendo a arte cênica como ferramenta didática, sensibilizar e conscientizar crianças, adolescentes e jovens sobre o seu comportamento no ato de transitar por ruas e avenidas. “Por meio da arte, sensibilizamos crianças e adolescentes quanto à necessidade de se conhecer as normas e leis que regem o trânsito brasileiro, auxiliando-os em sua formação enquanto futuros condutores”.

Na opinião do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o Fetran contribui para estabelecer o bom convívio social e ainda fomentar a produção cultural e artística no ambiente escolar. “Além do mais, Seduc e PRF ajudam a promover a educação para o trânsito com o compromisso de transformar atitudes e salvar vidas”, definiu, lembrando que o festival também é inclusivo. “É grande a participação de estudantes de escolas que atendem o público alvo da educação especial”.

Histórico

O Fetran foi criado pela PRF, em Mato Grosso, no ano de 2004, e já se expandiu para mais de dez estados. Além do apoio da Seduc, também conta com a parceria de outros importantes parceiros.

Acesse o regulamento e a ficha de inscrição no link

Assista aqui o tutorial sobre as inscrições.