Após dois dias de visitação, embaixador da Índia se despede da capital e reafirma parceria

A despedida do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, foi marcada por cores, luzes e muita alegria. A autoridade assistiu ao show das águas, no Parque das Águas, um dos espaços mais charmosos da capital mato-grossense. Nos dias 19 e 20 de abril, o diplomata percorreu inúmeros pontos da cidade e conheceu o potencial turístico a convite da Prefeitura de Cuiabá.

Acompanhado de comitiva, o embaixador da Índia teve a oportunidade de conhecer a cultura regional, pontos turísticos e históricos, danças e a gastronomia local. O dia 20 foi dedicado a uma conversa com o prefeito da cidade, Emanuel Pinheiro, visita à comunidade de São Gonçalo Beira-Rio, ao Marco Zero, ao Beco do Candeeiro, além do Museu da Imagem e do Som (MISC).

Os secretários municipais de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré, de Turismo, Zito Adrien e da Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, e o gestor de Sustentabilidade, Alex de Deus, foram os responsáveis por acompahar o procsso de vsitação.

“Para nós, é motivo de orgulho e grata satisfação receber essa grande personalidade que veio conhecer a nossa linda e querida cidade verde, com intenções de investir e promover eventos artísticos e culturais . A Prefeitura de Cuiabá tem a honra de entrelaçar parcerias como essa que ajudam a divulgar a capital do estado de Mato Grosso”, declarou o secretário municipal de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré.

“Me faltam palavras pra expressar grandiosa satisfação em passar esses dois dias em Cuiabá . Uma cidade acolhedora, quente é muito atraente por preservar a sua cultura e tradição. Não tem como definir qual o melhor lugar por onde passamos . As expectativas foram superaras”, afirmou o embaixador.

A visita do embaixador em Cuiabá, resultou na realização de um grande evento cultural previsto para o mês de junho desse ano. “Já estamos conversando para definir os últimos ajustes. Por meio de uma parceria com o Sesc e Fecomercio , já temos tudo para apresentar a Índia aos cuiabanos e Cuiabá pata os indianos . Estamos muito felizes”, agradeceu Alex

“Toda programação foi direcionada para apresentar ao mundo que os caminhos das índias pode ser feito de forma inversa. Hj tivemos a possibilidade de apresentar a nossa Cuiabá. Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro pudemos apresentar um pouco mais das riquezas da cuiabania . Que essa possa ser a primeira de muitas visitas que virão. O nosso muito obrigado “, conclamou Aluízio Leite.

Zito

Os últimos locais visitaria pela comitiva foi o misc, Sesc Aresensk é o Museu do Rio, com apresentações de yoga e do mais tradição Siriri e Cururu e o Rasqueado Cuiabano. “Queremos transformar Cuiabá como ponto de visitação de diversos países. Essa visita demonstra a nossa premissa. A visita do embaixador é resultado de conversas do prefeito em visita à Brasília. Estamos em busca de parcerias como essa. Como mais uma alternativa de fortalecimento do nosso turismo”, concluiu o secretário municipal de Turismo, Zito Adrien, anfitrião do evento na capital. Estamos muito otimistas.

O prefeito Emanuel Pinheiro e o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, assinaram na quarta-feira (20), de forma simbólica, uma Declaração de Intenções, que visa fortalecer as relações diplomáticas entre a capital mato-grossense e o país asiático. O documento foi apresentado pelo chefe do Executivo municipal e estabelece a execução uma série de ações que podem ser realizadas em parceria.