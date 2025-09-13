Cuiabá
Após fiscalização, 7 novos ônibus vão atender Pedra 90 e região
Sete novos ônibus passarão a atender, na próxima semana, o bairro Pedra 90 e região, que concentra mais de 80 mil moradores. Com isso, sete veículos defasados serão retirados de circulação.
A empresa Rápido Transportes apresentou, na manhã de sexta-feira (12), os novos ônibus ao diretor regulador de Transporte Coletivo Urbano, advogado Carlos Rafael Carvalho. O procedimento ocorreu no pátio da empresa, localizado no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.
Ele explicou que a empresa foi acionada para cumprir uma cláusula do contrato de concessão pública que exige a renovação das frotas para atender a população.
“Em junho, quando assumimos, solicitamos o demonstrativo de frotas das empresas para verificar o tempo de uso. A empresa foi notificada para realizar a renovação, uma vez que foi constatado que existiam ônibus com a idade máxima de 10 anos ultrapassada e com a idade média de frota de cinco anos também ultrapassada, o que configurava descumprimento contratual.”
Os sete novos ônibus que irão atender o Pedra 90 e região são da marca Marcopolo Torino, ano/modelo 2025/2026, todos com baixa emissão de carbono. Os veículos também contam com elevadores para garantir acessibilidade a cadeirantes.
A última licitação do transporte público em Cuiabá ocorreu em 2019. Atualmente, as empresas operadoras do sistema são Integração Transporte Ltda., Caribus Transportes e Serviços Ltda., Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda. e Viação Paraense Ltda.
A foto mostra o diretor Carlos Rafael Carvalho dentro de um ônibus de transporte coletivo, testando um cartão em uma catraca amarela. Ao fundo, outros três homens, vestidos com trajes sociais, observam a aproximação do cartão magnético da catraca eletrônica.
Prefeitura orienta sobre fim da “direita livre” e novo semáforo na entrada do bairro Morada do Ouro
A Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semosp) da Prefeitura de Cuiabá orienta os condutores sobre alterações na sinalização de trânsito na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA), mais precisamente na entrada do bairro Morada do Ouro.
Já está em vigor o fim da “direita livre” para quem for acessar o bairro. Nesse sentido, os motoristas devem seguir a marcação do novo semáforo instalado no cruzamento.
“Antigamente tinha essa direita livre para entrar na Morada do Ouro. Com a nova readequação da obra do BRT, a alça que tinha ali foi puxada para frente e isso obrigou, temporariamente, a retirada dessa faixa livre da direita”, explicou Ademir de Arruda e Silva, coordenador de Manutenção Semafórica.
Ademir ressaltou que a mudança é temporária, enquanto durarem as obras, mas que a sinalização do semáforo deve ser obedecida pelos condutores.
“Os condutores têm que obedecer ao semáforo. Quando ele fechar, é necessário aguardar na faixa de retenção para evitar conflito com quem vai acessar a alça de entrada para a Morada do Ouro”, reforçou.
“A Semosp está sempre atenta e orientando os condutores de Cuiabá sobre interdições e adaptações, a fim de fazer com que o trânsito em nossa capital flua e seja o mais seguro possível”, afirmou a secretária de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda.
Prefeitura de Cuiabá participa de audiência para debater ataques violentos em escolas
O secretário municipal de Cultura, Johnny Everson, representando o município de Cuiabá, participou nesta semana de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para debater medidas de prevenção e combate à violência escolar. A iniciativa foi requerida pela deputada estadual Sheila Klener e reuniu representantes de diversas áreas estratégicas, como segurança pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, educação, cultura e esporte.
A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), parceira da iniciativa, esteve representada pelo superintendente em Mato Grosso, Felipe Midon. Também houve a participação de profissionais por meio de videoconferência, que explanaram sobre diversos conteúdos considerados “perigosos” oferecidos pela internet e acessíveis a crianças e adolescentes.
Para a parlamentar, a violência escolar tem múltiplas causas, que vão desde o bullying e problemas familiares até o envolvimento com facções criminosas.
A presença da Secretaria de Cultura no debate representa o entendimento de que o enfrentamento à violência no ambiente escolar exige ações intersetoriais, que ultrapassem as barreiras tradicionais da segurança e da educação formal. Johnny Everson destacou a importância de uma abordagem inteligente e estratégica, com a união de diferentes saberes e áreas de atuação.
“A própria nomenclatura do encontro já revela a busca por um nível de inteligência superior para encontrar soluções para esse problema. A Abin é uma agência de inteligência brasileira que, ao lado dos especialistas da educação – que convivem diariamente com nossas crianças – pode auxiliar na construção de uma resposta efetiva. E, estrategicamente, é agora que a educação se soma à cultura e ao esporte para agir de forma transversal e formalmente articulada”, afirmou o secretário.
Johnny também ressaltou que, embora ainda não exista uma solução única ou ferramenta definitiva para lidar com a violência nas escolas, o momento é propício para construir estratégias conjuntas, que aliem conhecimento técnico, sensibilidade social e políticas públicas bem estruturadas.
“Todos esses conhecimentos, todas essas expertises distintas, fundidos com a orientação da inteligência nacional, têm tudo para trazer um resultado. Agora, qual estratégia, qual mecanismo, qual ferramenta? Eu ainda não consigo imaginar algo que seja de fato efetivo. Mas estou torcendo para que dê certo”, completou.
Ao final, o secretário reiterou o compromisso da pasta com a pauta e colocou a Secretaria Municipal de Cultura à disposição para colaborar com ações e projetos que promovam a cultura da paz, do respeito e da valorização do indivíduo, fortalecendo o convívio social nas escolas e comunidades.
“Mais uma vez, eu convido: a Secretaria de Cultura está de portas abertas para contribuir com soluções criativas, humanas e eficazes”, finalizou.
A audiência pública representou um passo importante na busca por soluções integradas para um problema que atinge diretamente o ambiente escolar, exigindo não apenas vigilância, mas também prevenção, acolhimento e construção de cidadania por meio da cultura e do diálogo.
Entre as propostas para mudar esse cenário de violência nas escolas, os participantes defenderam que só a educação pode reverter o quadro.
Para evitar a violência nas escolas, foi destacada a importância dos agentes de pátio no ambiente escolar. Os convidados do dispositivo de honra também afirmaram não ser utopia sonhar com uma escola pública que tenha qualidade e estrutura semelhantes às particulares.
Por outro lado, verificou-se que muitos pais da atualidade estão ausentes da vida dos filhos, não apenas da escolar.
“A violência nas escolas aumentou muito. E nos leva a uma reflexão: o que estamos passando para os jovens? Precisamos, sim, de mais investimentos na segurança e na educação. Somos um Estado campeão no agronegócio, temos que ser campeões em tudo, inclusive na educação”, destacou a vereadora Maria Avalone, participante do evento.
Outro apontamento foi o de que as secretarias precisam do apoio da família. “Mas as famílias estão deixando a educação por conta das escolas. A atribuição da escola é ensinar.”
Um professor revelou que “somos a geração de pais que mais errou na educação dos filhos”, por diversos fatores, entre eles o desejo de “evitar que passem pelo que passamos” e a tentativa de ser amigo dos filhos. “Os filhos estão conectados com o mundo pela internet, mas completamente desconectados da família”, pontuou.
A foto mostra as autoridades no dispositivo de honra, entre elas o secretário de Cultura, Johnny Everson. Ao centro, está a parlamentar Sheila Klener, autora da audiência pública. Um banner com informações sobre o tema da audiência está fixado em local visível ao público.
