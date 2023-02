Após implantar saúde ocupacional, Cuiabá será referência para o Governo do Estado do Paraná

A Prefeitura de Cuiabá virou referência para o Governo do Estado do Paraná após aplicar aos servidores a medicina do trabalho. Melhorias e garantia na qualidade dos colaboradores é um princípio adotado desde o início da gestão Emanuel Pinheiro. Nesta terça-feira (31), uma equipe do Governo do Paraná visitou o Palácio Alencastro para conhecer detalhes da iniciativa.

Conforme o secretário de Planejamento do município, Éder Galiciani, a gestão Emanuel Pinheiro se preocupa com a prevenção das doenças no exercício profissional e controle dos riscos do trabalhador. “É muito satisfatório ao Município ter esse reconhecimento do Governo do Paraná. O prefeito sempre pautou sua gestão em uma boa qualidade e segurança aos servidores públicos”, explicou.

O secretário adjunto de Licitações e Contratos, Agmar Divino Lara de Siqueira, comenta que o fator qualidade no exercício do trabalho é garantido com a medicina e segurança do trabalho.

“Recebemos a equipe do Governo do Estado do Paraná para realizarmos uma troca de experiência quanto aos nossos processos de saúde ocupacional, medicina e segurança do trabalho. Cuiabá está sendo modelo e referência para toda administração pública que de forma louvável está aplicando aqui, para todos os servidores e servidoras. Um modelo para todo o país. Nós daremos suporte ao Governo do Estado do Paraná. Cuiabá também é referência com relação ao processo licitatório e as políticas pública de saúde ocupacional, prevenção de riscos, e medicina no trabalho” comentou.

O Chefe da Divisão de Saúde e Segurança no Trabalho do Governo do Paraná, Geancarlo Anselmo Ribeiro, parabenizou o prefeito Emanuel Pinheiro por aplicar a medida de saúde ocupacional no município.

“Como figura do Estado, estamos buscando implantar essa política de segurança no trabalho tendo as informações de que as boas práticas estão implantadas no município de Cuiabá. Tivemos a oportunidade desta visita para constatar in loco e estamos vendo que está bem adiantado e os servidores estão podendo colher os frutos, assim como o município. E num futuro próximo queremos implantar o mesmo sistema no nosso Estado”, disse.

Participaram da reunião: a pregoeira do município, Priscila Berber, diretor especial de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Cuiabá, Neudio Cavalheiro e Coordenadora Técnica de Informação e Monitoramento Funcional, Josiane Pedraça. Representando o Governo do Paraná estiveram na reunião os servidores estaduais: Jean Carlo Anselmo Ribeiro, Rafael Augusto Bertuol, Jordalino Domingos Mazzon e Ricardo Antonio Camargo Ribas. Também estiveram presentes os representantes da empresa Bioseg, Bruno Rabelo e Willian de Lima.