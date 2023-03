Após intermédio do presidente Chico 2000, acordo é cumprido entre executivo e o Instituto Lions de Visão

A secretária de Turismo de Cuiabá, Nilza Taques, apresentou à diretoria de pousadas e hotéis, diretoria do Projeto Pantanal, e ao Conselho Municpal de Turismo, do município de Barão de Melgaço, o aplicativo Turismo Cuiabá, uma ferramenta desenvolvida pela Prefeitura de Cuiabá, de fomento ao setor. Durante o encontro, o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur),Tarso Ricardo Lopes, classificou o aplicativo como ‘visionário’ e ‘renovador’. A reunião, que contou com a participação da Secretaria Municipal de Tursmo e Meio Ambiente de Barão, atende ao planejamento da gestão Emanuel Pinheiro em potencializar o turismo das cidades que integram o Vale do Rio Cuiabá. O encontro foi realizado no início da semana, em Barão de Melgaço, a 109 km distante da capital.

“Foi uma reunião muito produtiva. Estamos em uma segunda fase da expansão do aplicativo na cidade Barão de Melgaço. Na primeira fase, estivemos aqui com a prefeita da cidade, Margareth Gonçalves da Silva. Na época, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica permitindo que todos os eventos e ações voltadas ao turismo fossem disponibilizados por meio da ferramenta, possibilitando aos turistas conhecer o potencial da cidade, assim como a oferta de serviços e eventos. Aqui, temos pousadas magníficas e surpreendentes, e pelo aplicativo será possível ver as belíssimas fotos dessas pousadas, hotéis e da cidade. Estamos aqui para atender um pedido do prefeito Emanuel Pinheiro que, quando ocupou a presidência do Consórcio do Vale do Rio Cuiabá, determinou que incluíssemos os demais 12 municípios da baixada na rota do aplicativo do Turismo Cuiabá “, contou a gestora da pasta.

Elogiando a ferramenta, o presidente do Conselho de Turismo, Tarso Lopes, reafirmou o compromisso de auxiliar a divulgação do aplicativo aos demais proprietários de hotéis e pousadas. “Estamos aqui para fortalecer o Comtur e essa parceria dos empresários dos hotéis e pousadas para divulgar o turismo de Barão. Estou entendendo o aplicativo a sua função e irei repassar aos empresários da região. Queremos todas as pousadas e hotéis regularizadas dentro deste aplicativo. É uma ideia sensacional e inovadora”, disse.

O Turismólogo, Edu Sá, conta que a Prefeitura de Cuiabá, por meio da pasta do Turismo, criou o aplicativo e está cadastrando os 12 municípios do Vale do Rio Cuiabá. “Aqui, em Barão de Melgaço, estamos cadastrando bares, restaurantes, grupos de apresentações culturais, calendário de eventos , guias e todas as ofertas do turismo que vai estar em sua aba de Barão de Melgaço. É essencial essa participação da Secretaria do Turismo, membros do Conselho do Turismo, secretarias de Barão de Melgaço para o preenchimento das informações. O prefeito Emanuel Pinheiro nos forneceu o respaldo para iniciar o trabalho quando presidiu o Consórcio do Vale do Rio Cuiabá”.

O secretário de Meio Ambiente e Turismo de Barão de Melgaço, Fábio Senatore, destacou a importância da adesão ao aplicativo. “É de suma importância para o desenvolvimento do município que é carente e não temos essa possibilidade de fazer um aplicativo. E como Cuiabá escolheu a gente para um plano piloto, a gente fica muito grato por isso e vamos trabalhar juntos para fortalecer o turismo da nossa região”, conta.

Participaram do encontro: Lauzio Luiz da Silva – líder do projeto da Pantanal – Sebrae-MT, Tarso Ricardo Lopes – Pousada Pantanal Norte e presidente do Comtur, Raimundo Bispo Júnior – Pousada Siá Mariana, Marcos Antonio de Souza (Comtur), Fábio Neiz Senatore, Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Barão de Melgaço, Sueli Maria da Silva Gonçalves – Representante e líder do projeto Pantanal -Sebrae-MT e José Marcos Vargas – presidente da Instância de Governança Regional – IGR Pantanal.

Aplicativo:

Para acessar o aplicativo basta baixá-lo na Play Store e Apple Store ou acessar o QR Code no site http://turismo.cuiaba.mt.gov.br. No aplicativo, você encontrará rotas de gastronomia, igrejas, Centro Histórico, rotas das cervejas artesanais, rotas dos balneários, de pesca esportivas e eventos. No total, são mais de 700 estabelecimentos cadastrados de diversos segmentos.