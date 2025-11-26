MATO GROSSO
Após investigação da Polícia Civil, homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio em Rondonópolis
Um homem de 23 anos foi condenado, nesta terça-feira (25.11), pelo Tribunal do Júri a 28 anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa, em Rondonópolis. Ele havia sido indiciado pela Polícia Civil e foi considerado responsável pela morte de Wender Santos Santana, de 35 anos.
O crime aconteceu em 22 de janeiro de 2024, quando o corpo da vítima foi encontrado dentro de um Fiat Uno, às margens da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis. A vítima apresentava uma perfuração na cabeça causada por disparo de arma de fogo.
A investigação ficou a cargo da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, que identificou o suspeito, então com 21 anos, e reuniu elementos que apontaram seu envolvimento direto na ação criminosa.
Segundo as apurações, a morte de Wender se deu a mando de lideranças de facções criminosas. A vítima havia passado 15 anos presa pelo crime de latrocínio e, após conquistar liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica, passou a morar em um sítio próximo à Rodovia do Peixe. Na manhã do crime, ele saiu do local dirigindo seu veículo com destino à casa do pai.
O suspeito, que morava em uma quitinete ao lado da casa do pai da vítima, aproximou-se do veículo e, aparentemente, registrou imagens dele. Pouco tempo depois, dois homens em uma motocicleta foram vistos na residência do suspeito.
As investigações apontaram que, enquanto voltava para o sítio, Wender foi perseguido pelos dois homens em uma motocicleta, os mesmos que haviam estado na quitinete do suspeito instantes antes. Esses dois são apontados como os responsáveis por seguir e executar a vítima logo após ela deixar a casa do pai. A dupla de criminosos continua foragida.
O suspeito foi preso no dia 3 de janeiro de 2025, quando agentes cumpriram o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
“A condenação reafirma o envolvimento do réu tanto na articulação quanto na execução do crime, considerado premeditado e cometido com apoio de uma facção criminosa”, afirmou o delegado João Paulo Praisner.
A Polícia Civil continua investigando a participação dos outros envolvidos.
MATO GROSSO
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Cerca de 60 policiais das delegacias da Diretoria Metropolitana e Diretoria de Atividades Especiais (DAE) da Polícia Civil participaram de um treinamento técnico com a big tech Google Brasileira. O evento foi realizado nesta terça-feira (26.11), no auditório da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
O objetivo do evento foi difundir conhecimentos sobre os mecanismos de segurança para aparelhos Androids, desenvolvidos pela empresa, cujo proposito é assegurar a inviolabilidade dos dados pessoas do proprietário, bem como a localização do aparelho de forma remota.
Conforme o diretor da Diretoria Metropolita, Wagner Bassi, além da capacitação, a Polícia Civil está estudando a viabilidade de implementar a ferramenta nos dispositivos institucionais. “Além da capacitação, já foram feitas tratativas para que algumas tecnologias da plataforma sejam incorporadas ao nosso sistema corporativo”, explicou Bassi.
De acordo com o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), Daniel Machado, os mecanismos apresentados pela empresa poderão contribuir para a melhoria dos trabalhos investigativos. Além disso, o treinamento, salientou o delegado, possibilitou aos servidores o acesso a diversas outras ferramentas tecnológicas capazes de auxiliar nas investigações policiais.
“É uma capacitação muito importante, por nos dar suporte em casos de furtos ou roubos de aparelhos. Vejo que vai facilitar, no sentido de poder buscar a localização remota do aparelho. Assim, havendo a ocorrência e comunicação do fato à polícia, a gente poderá acionar o bloqueio de forma remota e já localizar o aparelho”, pontuou o investigador da Derf, Cesar Augusto Stona.
Treinamento
O diretor Metropolitano, Wagner Bassi, ressaltou que o treinamento foi uma oportunidade de capacitação profissional em um dos crimes mais comuns no universo policial, que se trata de roubo ou furto de aparelho celular.
“O treinamento foi maravilhoso, acho que todos os policiais deveriam fazer para atender melhor a população, pois umas das coisas apresentadas foram formas de localizar o celular pelas ferramentas da Google, quanto mais agilidade no atendimento da vítima em casos de celulares subtraídos maior a chance no êxito de rastreamento. Parcerias entre empresas de tecnologia e a polícia são muito vantajosas para a atualização da polícia, pois os criminosos sempre estão achando brechas e quando recebemos cursos com novas informações e ferramentas de trabalho como essa nos sentimos valorizados e capacitados a exercer nosso trabalho da melhor forma”, disse o diretor.
Parceria
Segundo o especialista em Comunicação Jurídica da Google Brasil, Antonio Trigueiro, no evento foram repassados conhecimentos sobre “Recursos de Segurança nos Dispositivos Androids” e “Ferramentas e Procedimentos Técnicos”, que colaboram para o fornecimento de informações que contribuem às investigações policiais.
O gerente de Parcerias Técnicas para Android da Google Brasil, Fabricio Ferracioli, destacou que o conhecimento técnico adquirido os policiais poderá melhorar o atendimento aos cidadãos que possam, por ventura, serem vítimas de ocorrências de furto ou roubo de aparelhos celulares além de proteger os dados pessoais contidos neles. “Hoje, o valor de um assalto não está limitado ao aparelho, também está associado ao que está dentro do aparelho”, disse Fabricio.
De acordo com Fabricio, essas tecnologias já foram implantadas pelas polícias dos estados da Bahia, do Rio de Janeiro e São Paulo. “Em São Paulo, inclusive, já tem nos aparelhos corporativos da Polícia Militar, essas ferramentas de segurança implantadas”.
Para a escrivã da Derf, Larissa Malheiros, o treinamento foi bastante proveitoso. “O treinamento foi maravilhoso, acho que todos os policiais deveriam fazer. Acredito que parcerias servem para atualizar o conhecimento técnico e profissional do policial, pois quando recebemos cursos com novas informações e ferramentas de trabalho, como essa, nos sentimos valorizados e capacitados a exercer nosso trabalho da melhor forma”, destacou.
MATO GROSSO
Com turismo em expansão, MT apresenta Plano de Ação para a Promoção Turística Internacional
Mato Grosso apresentou nesta quarta-feira (26.11), o Plano de Ação para a Promoção Turística Internacional, iniciativa desenvolvida em parceria pela Embratur, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sebrae. O documento reúne análises técnicas, diagnósticos e informações sobre o perfil e o potencial dos destinos mato-grossenses no mercado global, resultado de um trabalho conjunto entre instituições públicas e privadas. A apresentação aconteceu na agência do Sebrae, no Goiabeiras Shopping.
Dados do Ministério do Turismo e da Polícia Federal mostram que, em 2024, 1.255 turistas internacionais ingressaram no Brasil por Mato Grosso. A comparação entre o primeiro trimestre de 2025 e o mesmo período do ano anterior aponta crescimento de 6,6% no fluxo, sendo que cerca de 76% dos visitantes são de origem boliviana, reflexo da fronteira entre os dois territórios.
O documento é baseado no Plano Internacional de Marketing Turístico 2025–2027, conhecido como Plano Brasis. Elaborado pela Embratur em cooperação com os estados brasileiros e financiado pelo Sebrae, o material orienta ações específicas de promoção internacional, considerando as características e vocações regionais.
Entre os eixos estruturantes do plano estão o fortalecimento do posicionamento da imagem do Estado no exterior, a ampliação do fluxo de visitantes internacionais, o aumento da geração de receitas, a diversificação dos produtos turísticos e a melhoria da articulação entre os diversos atores envolvidos na cadeia do turismo.
Ao destacar as condições estruturais que favorecem o avanço do turismo internacional em Mato Grosso, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, ressaltou os investimentos em infraestrutura e a consolidação da conectividade aérea.
“Nosso aeroporto agora é internacional de forma permanente. Antes, essa condição era temporária. Além disso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, está investindo em diversas obras de infraestrutura turística por todo o Estado”, afirmou.
Ao tratar sobre a necessidade de uma abordagem ampla e integrada para o desenvolvimento do setor, o gerente de Negócios e Estratégias para o Mercado Internacional da Embratur, Alexandre Nakagawa, destacou a importância de uma visão sistêmica.
“Muitas vezes, o olhar se concentra em apenas um segmento do turismo, sem considerar que ele é diretamente impactado por fatores como segurança, saneamento, infraestrutura aeroportuária e qualificação profissional. Por isso, é fundamental adotar uma visão sistêmica e integrada, em 360 graus”, pontuou.
Para o Sebrae-MT, o fortalecimento da promoção internacional está diretamente ligado ao desenvolvimento do empreendedorismo e da economia criativa no Estado. A diretora-superintendente da instituição, Lélia Brum, destacou o valor dos ativos naturais e culturais distribuídos pelo território mato-grossense.
“Em cada canto do nosso estado, nossas riquezas são atrativos únicos. E essa condição nos permite ampliar nossos sonhos, nossas estratégias e assegurar o desenvolvimento da cadeia do turismo, da economia criativa e das bases fundamentais que nós acreditamos para o empreendedorismo no nosso estado”, afirmou.
Mato Grosso reúne três grandes biomas e abriga destinos já reconhecidos por operadores internacionais, como o Pantanal, a Chapada dos Guimarães, Alta Floresta, Nobres e Campo Novo do Parecis. Nesse contexto, Cuiabá se consolida como a principal porta de entrada para os atrativos naturais e culturais do estado, além de se destacar como polo para eventos e turismo de negócios. Ao avaliar o momento vivido pelo setor e as perspectivas abertas com a implementação do plano, Maria Letícia Arruda, secretária adjunta de Turismo da Sedec, ressaltou o potencial do território mato-grossense.
“Este é um momento de grande importância para destacarmos o nosso estado, que reúne três biomas, possui uma vasta extensão territorial e um imenso potencial. Seguimos enfrentando desafios e trabalhando para superá-los todos os dias”, concluiu.
