Após investigação da Polícia Civil, PM é preso e outro policial está foragido

Policiais militares recuperaram nesta quinta-feira (28.12), em Cuiabá e Várzea Grande, três veículos furtados de uma locadora da Capital. Dois homens, de 36 e 44 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de furto e receptação, respectivamente.

O crime foi solucionado depois que a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 9º Batalhão da PM recebeu uma denúncia, durante patrulhamento pela Rodovia Palmiro Paes de Barros, de que um Fiat Argo, de cor branco, com queixa de furto, estava transitando pela região.

Os militares abordaram o veículo no bairro Parque Ohara e constataram que se tratava de um carro furtado. O condutor do veículo afirmou desconhecer o fato e alegou aos policiais que tinha comprado o automóvel de um homem.

O suspeito ainda disse que estava em processo de transferência de documentos e que o suposto vendedor teria oferecido outros dois carros para venda. Em seguida, informou a localização de onde teria comprado o Fiat Argo, em Várzea Grande.

As equipes do GAP foram até o endereço e, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), conseguiram identificar a residência e encontraram mais dois veículos HB20 de cor prata. O segundo suspeito também foi encontrado na residência e preso.

Em vistoria minuciosa, os militares identificaram que os rastreadores dos carros HB20 tinham sido retirados nesta semana e o do Fiat Argo, em outubro deste ano. Também foi identificado que os carros pertenciam à empresa de aluguel de veículos, da Capital.

Os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes e foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT