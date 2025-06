Após nove anos, Várzea Grande realiza nova Conferência Municipal das Cidades

Preparativos para uma das maiores festas religiosas de Várzea Grande estão a todo vapor para que no domingo a tradição do almoço gratuito se perpetue por mais um ano

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou na manhã desta terça-feira (24), da limpeza dos peixes que serão usados no almoço da 44° festa de São Pedro que é realizada no Distrito de Bonsucesso. A prefeita destacou a importância cultural e a devoção dos moradores a São Pedro, padroeiro dos pescadores.

“Antes de ser prefeita, participei das missas e acompanhei as festividades. É emocionante participar novamente desta festa, pois sempre compareço à missa e ao maravilhoso almoço. Várzea Grande tem uma grande ligação histórica com a pesca, desde a fundação do nosso Município. Parabéns aos organizadores e peço que São Pedro abençoe, e muito, o Distrito de Bonsucesso. Convido toda população a comparecer, pois é uma festa religiosa, mas que também faz parte da história de Várzea Grande”, disse a prefeita Flávia Moretti.

Uma das organizadoras da festa, a servidora pública municipal, Gislene Kelly de Magalhães Cavanha, conhecida como “Gika do Bonsucesso”, esclarece que a festa começa no sábado com louvor a São Pedro e apresentações culturais e feira gastronômica. No domingo (29), às 8h procissão, 9h30 missa e posteriormente levantamento de mastro e almoço com peixe gratuito, além disso, também haverá apresentação da dupla Nico e Lau, apresentações de grupos regionais e bandas de lambadão.

“Estamos aqui limpando os peixes para o almoço gratuito de domingo, serão servidas mais de quatro toneladas de peixe. Esta é uma festa muito tradicional da nossa região, que é histórica, e reconhecida pelas nossas peixarias, então é mais que justo agradecer ao padroeiro dos pescadores e também pedir para que nossa região continue prosperando. Nasci e cresci acompanhando a festa e é emocionante acompanhar o sucesso e a evolução desta comemoração”, destaca Gika.

A rainha da festa de São Pedro, Antônia Ferreira Magalhães Rosa, explica que as comemorações representam um grande símbolo para a comunidade. “É fé, cultura e nossas raízes. Esta festa representa muito bem o que é o povo de Bonsucesso e isso nos orgulha”, relata Antônia.

O pescador e morador há 70 anos na região do Bonsucesso, o ‘seo’ Benedito Gonçalo da Silva, conhecido como “Dito Bacurau”, conta que aprendeu a pescar junto com seu pai ainda criança. “Só temos a agradecer pela proteção que São Pedro nos dá. Desde os seis anos de idade, ficava sempre no bico da canoa com meu pai e comecei a pescar aos 15 anos. Aqui, sempre tive muita fartura, graças ao nosso padroeiro. É uma festa linda e sempre participarei”, conta.

O vereador Braz Jaciro (PSDB) é um dos apoiadores da festa. “A fé que todos têm em São Pedro é muito linda. Aqui é um dos lugares mais históricos e turísticos de nossa cidade, sendo esta, uma das festas de santo mais tradicionais dentro do nosso Município”, conta o vereador.

PROGRAMAÇÃO

Sábado: 28/06, às 19h – Abertura oficial com feira gastronômica com bancas de vendas de moradores locais e apresentações culturais

Domingo: 29/06 – 04h – Alvorada

08h – Procissão

09h30 – Missa, na sequência levantamento do mastro com cururueiros e cururueiras

11h30 às 13h30 – Almoço gratuito e apresentações

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT