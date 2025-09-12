Cuiabá
Após resgatar cão ferido, Jean Barros defende ampliação no atendimento da Diretoria de Bem-Estar Animal
Sine Cuiabá mantém ritmo de recordes e oferece 770 vagas de emprego nesta sexta
O Sine Municipal de Cuiabá encerra esta sexta-feira (12) em alta, com 770 vagas de emprego disponíveis, na esteira de quatro dias seguidos de recorde de oportunidades. O volume expressivo de contratações reforça o empenho da equipe do Sine, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em aproximar trabalhadores e empresas que precisam de mão de obra.
Segundo a coordenação do órgão, a diversidade de funções é um dos destaques, com oportunidades que vão desde o comércio e serviços até a construção civil e a indústria.
Entre as ocupações com melhor salário e benefícios, estão: Operador de motoniveladora (R$ 6.922,00 + adicionais e alojamento); Analista de negócio (R$ 4.000,00 podendo chegar a R$ 7.000,00); e Operador de escavadeira (R$ 4.067,00 + adicionais).
Já para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem exigir experiência, algumas funções se destacam: Programador de sistemas (R$ 4.000,00 + benefícios); Promotor de vendas (R$ 2.500,00 + prêmios por metas); Pizzaiolo (R$ 2.700,00 + plano de carreira).
Também há boas oportunidades para quem possui apenas o ensino fundamental completo, mas busca salários atrativos: Motorista de caminhão basculante (R$ 2.870,00 + benefícios); Auxiliar técnico em mecânica de máquinas (R$ 2.500,00 + cesta básica e auxílio combustível); Auxiliar operacional de logística (R$ 2.200,00 + assistência médica e PLR).
O Sine é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 06
Ajudante de carga e descarga de mercadoria (não exige experiência) – 14
Ajudante de cozinha – 01
Ajudante de obras – 05
Ajudante de serralheiro – 05
Analista de negócio (não exige experiência) – 200
Apontador de obras (não exige experiência) – 01
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pcd) – 01
Assistente de engenharia (construção civil) – 01
Assistente de venda – 01
Atendente de lanchonete (não exige experiência) – 05
Atendente de lojas – 01
Atendente de lojas (não exige experiência) – 05
Atendente de padaria – 07
Auxiliar de armazenamento (não exige experiência) – 03
Auxiliar de conservação de obras civis – 01
Auxiliar de cozinha – 03
Auxiliar de cozinha (não exige experiência) – 01
Auxiliar de limpeza – 10
Auxiliar de limpeza (não exige experiência) – 02
Auxiliar de logística (não exige experiência) – 40
Auxiliar de operação (não exige experiência) – 30
Auxiliar operacional de logística – 02
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (não exige experiência) – 02
Babá (não exige experiência) – 01
Barbeiro (não exige experiência) – 02
Caixa de loja – 02
Conferente de logística – 03
Consultor de vendas – 01
Consultor de vendas (não exige experiência) – 17
Coordenador de restaurante – 01
Cozinheiro geral – 01
Desossador – 01
Eletricista de rede – 18
Empacotador a mão (não exige experiência) – 06
Empregado doméstico nos serviços gerais – 02
Estoquista – 02
Estoquista (não exige experiência) – 02
Garçom (não exige experiência) – 95
Gerente de contas – pessoa física e jurídica – 01
Gerente de restaurante – 01
Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 01
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 05
Montador de estrutura metálica (não exige experiência) – 06
Motofretista – 01
Motorista de caminhão – 15
Motorista de caminhão basculante – 65
Operador de caixa – 03
Operador de caixa (não exige experiência) – 30
Operador de escavadeira – 03
Operador de máquinas de construção civil e mineração – 06
Operador de motoniveladora – 08
Operador de rolo compactador – 31
Operador de trator (minas e pedreira) – 04
Pedreiro – 01
Pizzaiolo (não exige experiência) – 50
Profissional de educação física na saúde (estágio) – 01
Programador de comunicação de sistema (não exige experiência) – 02
Promotor de vendas (não exige experiência) – 17
Recepcionista em geral – 01
Repositor de mercadorias – 03
Repositor de mercadorias (não exige experiência) – 05
Técnico de rede (telecomunicações) (não exige experiência) – 01
Técnico de refrigeração (instalação) – 02
Técnico em segurança do trabalho – 01
Técnico mecânico (máquinas) – 01
Vendedor interno – 05
Vendedor interno (não exige experiência) – 05
Vendedor pracista – 01
A imagem que acompanha a matéria mostra banners do Sine, em referência aos programas de intermediação de emprego e apoio ao trabalhador.
Secretário de Educação participa de evento no RS para discutir políticas públicas
O secretário municipal de Educação, Amauri Monge Fernandes, participa até dia 12 deste mês da 4ª reunião ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (Consec). O evento, realizado em Porto Alegre (RS), reúne secretários de Educação de todas as Capitais do Brasil para discutir políticas públicas para a educação.
“É um momento em que a educação pública é discutida em conjunto, alinhamento de diretrizes e fortalecimento da colaboração entre as capitais do país na área da educação. Esse diálogo é fundamental para compartilhar experiências visando políticas públicas que oportunizem a plena aprendizagem às crianças a partir das boas condições de trabalho à equipe técnica e aos professores. Daqui, também exportaremos boas ideias e projetos pedagógicos que poderão ser incorporados a educação de Cuiabá”, explica o secretário Amauri Monge.
A programação do primeiro dia de reunião contou com uma apresentação do Todos Pela Educação, com a entrega de panoramas de dados e memoriais de gestão de cada Capital. Também foi realizado um debate a respeito do planejamento de curto prazo das gestões, discussão das metas de cada secretário e um painel sobre o novo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Outros debates são os apoios disponíveis no terceiro setor para fomentar políticas públicas, gestão educacional e políticas docentes, além da educação infantil, alfabetização e a recomposição de aprendizagem.
O secretário Amauri Monge Fernandes também visitou unidades educacionais de Porto Alegre, dialogando com alunos e professores.
O Consec é o Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais. O Conselho surge para contribuir com o avanço da educação pública brasileira, promovendo formação contínua e trocas de experiências dos Secretários e Secretárias de Educação das Capitais. Comprometidos com o fortalecimento do Sistema Nacional de Educação, produzindo conhecimento e dando apoio para que os Secretários membros tomem decisões informadas e promovam o aprendizado constante em suas redes de ensino.
A foto ilustra o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, sentado numa cadeira e com microfone na mão falando numa reunião de secretários de Educação das capitais brasileiras. Trata-se de um homem calvo, pele branca e barba parcialmente branca.
