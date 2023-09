Após reuniões com MP, Cuiabá instala dois novos equipamentos eletrônicos de fiscalização em avenidas consideradas pontos críticos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, preparou uma extensa programação educativa por meio da ‘I Semana Municipal dos Animais’. Serão sete dias, do dia 1º ao dia 7 de outubro, de programação educativa e feiras de adoção com a temática. Desde 2017, a gestão Emanuel Pinheiro já sancionou sete leis de proteção aos animais, além de ter iniciado a construção do primeiro hospital veterinário municipal, o que coloca Cuiabá em posição de destaque, já que será a única capital a disponibilizaer um complexo exclusivo para tratamento e cuidados médicos dos animais. A unidade, que será implantada na região Coxipó.

A iniciativa alusiva ao dia 4, que é o Dia Mundial dos Animais, é também uma oportunidade para propagar a conscientização sobre os cuidados necessários na lida com os pets, sejam eles de estimação ou que estão perambulando pelas ruas por falta de um lar. Haverá até ensaio fotográfico Pets. “Em comemoração à data, decidimos realizar a I Semana Municipal dos Animais. Sabemos que é uma causa muito abrangente, que envolve uma luta diária e que os animaizinhos dependem de uma atitude humana e cuidadosa no zelo e carinho com eles. Muitos cães e gatos estão abandonados à revelia, mas o cuidado é estendido a eles também, quando damos comida e água. Nesse clima quente, oferecer vasilhas de água e comida é de grande valia e generosidade com os pets”, pontuou a secretária Adjunta de Bem-Estar Animal, Andrea de Melo.

No dia 1º de outubro, será realizada a Feira de Adoção de Animais no Mercado Municipal Antônio Moyses Nadaf, o Mercado do Porto, a partir das 8h30 e vai até 12h. Contará com 17 animais em busca de um lar. Lar amigo e saudável. Entre eles, 3 cães e 2 gatos adultos e 8 cães e 4 gatos filhotes. Todos receberam os cuidados médicos veterinários adequados para encarar uma nova adaptação familiar. Ou seja, estão mais fortalecidos porque foram vermifugados, vacinados e, no caso dos adultos, castrados.

A castração auxilia para as famílias que não querem que o animal procrie, ou seja, não desejam aumentar o número de cães ou gatos no seio familiar. Para o dia 2, a Bem-Estar Animal vai à rua para um ensaio fotográfico dos pets. A ação será na Praça Alencastro, às 8h30. Quem passar pelo local poderá observar as fofuras. Nos dias 3, 4 e 5, acontecerá blitz animal para conscientização sobre a causa animal em diferentes locais:

Praças Alencastro, da República e Ipiranga; CPA I e CPA III e Estação Bispo e Praça Maria Taquara, respectivamente.

E no dia 07, fechando a programação da I Semana Municipal dos Animais, Feira de Adoção no Parque Tia Nair. A estimativa é levar 45 animais (cães e gatos) para o evento.

Programação

01/10 – 8h30 até 12h – Feira no Mercado Municipal Antônio Moyses Nadaf (Mercado do Porto)

02/10 – 8h30 – Ensaio Fotográfico Pet – Praça Alencastro

03/10 – 8h30 – Blitz Animal Praça Alencastro, Praça da República e Praça Ipiranga

04/10 – 8h30 – Blitz Animal Terminal – CPA I e CPA III

05/10 – 8h30 – Blitz Animal Estação Bispo e Praça Maria Taquara

07/10 – 16h – Feira de adoção Parque Tia Nair

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT