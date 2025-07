Após ser campeão pan-americano, atleta do programa de bolsas do Governo de MT disputa Mundial de Wrestling

Com o objetivo de resolver gargalos do trânsito nas duas pontas da Trincheira Jurumirim, as obras do Complexo Viário do Jardim Leblon seguem em três frentes. O avanço das obras permitiu a liberação do trânsito na alça de acesso a Avenida Miguel Sutil, ao lado da loja da Honda.

Nesse ponto, foi finalizada a construção do muro de contenção do aterro implantado para viabilizar o alargamento de um dos lados do viaduto. Agora, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) atua na construção de um pequeno elevado que dará acesso à terceira faixa do outro lado da via.

A estrutura do elevado está pronta e o trabalho agora é para fazer o muro de contenção da pista de acesso e também os acabamentos.

O objetivo dessas intervenções é permitir que motoristas que trafegam pela Trincheira Jurumirim possam acessar diretamente a Avenida do CPA. Atualmente, quem está na Avenida Miguel Sutil e deseja descer para a Avenida do CPA precisa passar por toda a parte superior da trincheira, incluindo duas rotatórias.

Com a conclusão das obras, será possível sair da trincheira, cruzar por baixo do novo elevado e acessar a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Já os motoristas que estiverem na parte superior da trincheira e quiserem seguir pela Miguel Sutil utilizarão a nova alça, que será conectada à faixa adicional implantada no viaduto.

Outra frente de trabalho está localizada em frente ao Todimo Lar Center, onde será construída uma nova passagem de nível. A estrutura permitirá o retorno por baixo da Avenida Miguel Sutil, substituindo a antiga, que está sendo demolida. Durante essa etapa, o trânsito opera em meia pista.

A nova passagem também impactará o tráfego na Avenida do CPA, já que o retorno atualmente existente em frente ao Hotel Taiamã será desativado e substituído por essa nova conexão subterrânea.

Por fim, segue em andamento a escavação da trincheira na rotatória da Rua Boa Vista, via de acesso ao bairro Jardim Leblon. Essa estrutura permitirá que motoristas no sentido Coxipó–Rodoviária trafeguem por baixo da pista, eliminando o semáforo atualmente existente no local.

Em razão das obras, há bloqueios temporários com rotas alternativas sinalizadas. Para minimizar os transtornos aos motoristas, a Sinfra-MT firmou parceria com o aplicativo Waze, que informa em tempo real os pontos de interdição e sugere caminhos alternativos.

As obras do Complexo Viário do Jardim Leblon contam com investimento de R$ 105 milhões.

Fonte: Governo MT – MT