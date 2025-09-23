Várzea Grande
Após série de falhas, Prefeitura rompe contrato e exige recontratação de 70% dos trabalhadores
Rompimento contratual também atendeu a um pedido dos vereadores de Várzea Grande, que levaram ao Executivo diversas reclamações da população pela má prestação dos serviços
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, anunciou a rescisão do contrato com a empresa Eletroconstro, responsável por serviços terceirizados de zeladoria (limpeza e manutenção urbana).
Segundo o secretário Lucas Ribeiro Ductievicz, todos os pagamentos referentes ao exercício de 2025 estão quitados. A rescisão foi oficializada em 28 de agosto e passou a vigorar em 19 de setembro.
A decisão, conforme explicou o gestor, ocorreu após reiteradas notificações à empresa por falhas na execução de serviços como roçagem, poda de árvores, pintura de mobiliário e limpeza das vias. Além disso, o secretário destacou que o rompimento contratual também atendeu a um pedido dos vereadores de Várzea Grande, que levaram ao Executivo diversas reclamações da população.
“Não se trata de problema financeiro, e sim, da baixa qualidade na prestação dos serviços. Esta rescisão foi uma decisão técnica, mas também um pedido dos vereadores que representam as comunidades. Nosso compromisso é com a população de Várzea Grande”, afirmou Ductievicz.
TRABALHOS SEGUEM – A Prefeitura informou que está em andamento um processo de contratação emergencial, válido por até 60 dias, até que seja concluída a licitação definitiva para escolha da nova prestadora. A exigência é que a próxima empresa adote tecnologias modernas, aumente a eficiência operacional e ofereça melhores condições de trabalho, incluindo equipamentos de proteção individual (EPIs).
Outro ponto definido é a absorção de, no mínimo, 70% dos trabalhadores que hoje atuam na Eletroconstro. “Reafirmamos nosso respeito por esses profissionais, que são pais e mães de família. A determinação é que a maior parte deles seja mantida no novo contrato, garantindo emprego e continuidade dos serviços”, reforçou o secretário.
Nesta semana, Ductievicz participa em Brasília do 1º Congresso de Infraestrutura da Empresa Urbana de Saneamento, em busca de soluções inovadoras para modernizar os serviços públicos de Várzea Grande.
Cristo Rei passa por mutirão e mais de 120 toneladas de entulho já foram removidas
Trabalhos começaram na semana passada e utilizam caminhões que transportam o dobro da capacidade de veículos comuns, ao invés de 12 toneladas, esse maquinário comporta de 24t a 30t por viagem, o dá celeridade à ação
A Prefeitura de Várzea Grande intensificou os serviços de limpeza no Grande Cristo Rei, que vinha sendo alvo de frequentes reclamações de moradores e motoristas devido ao acúmulo de lixo, entulho e mato nas ruas. O trabalho foi na semana passada e deve ser concluído nos próximos dias.
A ação é coordenada pela Subprefeitura do Cristo Rei e acompanhada de perto pela responsável pela infraestrutura local, Ana Paula, que faz questão de estar em campo ao lado das equipes de servidores e colaboradores. “Estamos trabalhando firmes aqui na região. Já retiramos cerca de 120 toneladas de entulho com o apoio de caminhão e trator próprios, além de uma retroescavadeira. Enquanto veículos comuns transportam até 12 toneladas, o caminhão da Subprefeitura comporta de 24 a 30 toneladas por viagem. Ainda não concluímos toda a limpeza, mas na próxima semana o mutirão será retomado e intensificado”.
O secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, destacou que a operação faz parte de um calendário permanente de manutenção em diversos bairros da cidade.
“Essa é uma determinação da prefeita Flávia Moretti: manter as frentes de trabalho ativas em todas as regiões. O Cristo Rei é um ponto estratégico de Várzea Grande e, por isso, recebe atenção especial. Seguiremos com os mutirões para garantir um ambiente mais limpo, organizado e seguro para moradores e para quem circula pela região”, afirmou o secretário.
Prefeitura de Várzea Grande intensifica serviços urbanos nesta terça-feira (23)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação do “VG em Ação” desta terça-feira (23).
As equipes estão mobilizadas em diversas regiões, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito e semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e outras ações de zeladoria.
As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e apoio da empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços.
Serviços Realizados
* Limpeza e Zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Avenida Arnaldo do Mapim
• Avenida dos Anjos
• Avenida Orla Alameda
• Avenida Prefeito Murilo Domingos
• Bairro Costa Verde – Cemitério e Controle de Zoonose
• Bairro Jardim Esmeralda
• Bairro Hélio Ponce
• Bairro Jardim Alá
• Bairro Mapim
* Retirada de Entulho e Transporte
• Bairro Jardim Esmeralda
• Bairro Jardim Glória II
• Bairro Mapim
*Iluminação Pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)
• Bairro Jardim Manaíra
• Bairro Jardim Manancial
• Bairro Sã Simão
A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e bem-estar para toda a população de Várzea Grande.
Acompanhe o “VG em Ação” diariamente e fique por dentro da programação de serviços no seu bairro.
Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades
Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prenderam seis pessoas e apreenderam máquinas utilizadas para práticas de crimes...
Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em roubo à casa de prefeito de Pontal do Araguaia
A Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu, nesta terça-feira (23.9),...
Polícia Civil prende investigado por roubo e tráfico de drogas em Juara
A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara cumpriu, na tarde da última segunda-feira (22.9), mandado de prisão preventiva expedido...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
