Connect with us

Várzea Grande

Após série de falhas, Prefeitura rompe contrato e exige recontratação de 70% dos trabalhadores

Publicado em

23/09/2025

Rompimento contratual também atendeu a um pedido dos vereadores de Várzea Grande, que levaram ao Executivo diversas reclamações da população pela má prestação dos serviços

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, anunciou a rescisão do contrato com a empresa Eletroconstro, responsável por serviços terceirizados de zeladoria (limpeza e manutenção urbana).

Segundo o secretário Lucas Ribeiro Ductievicz, todos os pagamentos referentes ao exercício de 2025 estão quitados. A rescisão foi oficializada em 28 de agosto e passou a vigorar em 19 de setembro.

A decisão, conforme explicou o gestor, ocorreu após reiteradas notificações à empresa por falhas na execução de serviços como roçagem, poda de árvores, pintura de mobiliário e limpeza das vias. Além disso, o secretário destacou que o rompimento contratual também atendeu a um pedido dos vereadores de Várzea Grande, que levaram ao Executivo diversas reclamações da população.

“Não se trata de problema financeiro, e sim, da baixa qualidade na prestação dos serviços. Esta rescisão foi uma decisão técnica, mas também um pedido dos vereadores que representam as comunidades. Nosso compromisso é com a população de Várzea Grande”, afirmou Ductievicz.

TRABALHOS SEGUEM – A Prefeitura informou que está em andamento um processo de contratação emergencial, válido por até 60 dias, até que seja concluída a licitação definitiva para escolha da nova prestadora. A exigência é que a próxima empresa adote tecnologias modernas, aumente a eficiência operacional e ofereça melhores condições de trabalho, incluindo equipamentos de proteção individual (EPIs).

Outro ponto definido é a absorção de, no mínimo, 70% dos trabalhadores que hoje atuam na Eletroconstro. “Reafirmamos nosso respeito por esses profissionais, que são pais e mães de família. A determinação é que a maior parte deles seja mantida no novo contrato, garantindo emprego e continuidade dos serviços”, reforçou o secretário.

Nesta semana, Ductievicz participa em Brasília do 1º Congresso de Infraestrutura da Empresa Urbana de Saneamento, em busca de soluções inovadoras para modernizar os serviços públicos de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Cristo Rei passa por mutirão e mais de 120 toneladas de entulho já foram removidas

Published

3 horas atrás

on

23/09/2025

By

Trabalhos começaram na semana passada e utilizam caminhões que transportam o dobro da capacidade de veículos comuns, ao invés de 12 toneladas, esse maquinário comporta de 24t a 30t por viagem, o dá celeridade à ação

A Prefeitura de Várzea Grande intensificou os serviços de limpeza no Grande Cristo Rei, que vinha sendo alvo de frequentes reclamações de moradores e motoristas devido ao acúmulo de lixo, entulho e mato nas ruas. O trabalho foi na semana passada e deve ser concluído nos próximos dias.

A ação é coordenada pela Subprefeitura do Cristo Rei e acompanhada de perto pela responsável pela infraestrutura local, Ana Paula, que faz questão de estar em campo ao lado das equipes de servidores e colaboradores. “Estamos trabalhando firmes aqui na região. Já retiramos cerca de 120 toneladas de entulho com o apoio de caminhão e trator próprios, além de uma retroescavadeira. Enquanto veículos comuns transportam até 12 toneladas, o caminhão da Subprefeitura comporta de 24 a 30 toneladas por viagem. Ainda não concluímos toda a limpeza, mas na próxima semana o mutirão será retomado e intensificado”.

O secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, destacou que a operação faz parte de um calendário permanente de manutenção em diversos bairros da cidade.

“Essa é uma determinação da prefeita Flávia Moretti: manter as frentes de trabalho ativas em todas as regiões. O Cristo Rei é um ponto estratégico de Várzea Grande e, por isso, recebe atenção especial. Seguiremos com os mutirões para garantir um ambiente mais limpo, organizado e seguro para moradores e para quem circula pela região”, afirmou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Prefeitura de Várzea Grande intensifica serviços urbanos nesta terça-feira (23)

Published

6 horas atrás

on

23/09/2025

By

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação do “VG em Ação” desta terça-feira (23).

As equipes estão mobilizadas em diversas regiões, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito e semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e outras ações de zeladoria.

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e apoio da empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços.

Serviços Realizados

* Limpeza e Zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Avenida Arnaldo do Mapim

• Avenida dos Anjos

• Avenida Orla Alameda

• Avenida Prefeito Murilo Domingos

• Bairro Costa Verde – Cemitério e Controle de Zoonose

• Bairro Jardim Esmeralda

• Bairro Hélio Ponce

• Bairro Jardim Alá

• Bairro Mapim

* Retirada de Entulho e Transporte

• Bairro Jardim Esmeralda

• Bairro Jardim Glória II

• Bairro Mapim

*Iluminação Pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro Jardim Manaíra

• Bairro Jardim Manancial

• Bairro Sã Simão

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e bem-estar para toda a população de Várzea Grande.

Acompanhe o “VG em Ação” diariamente e fique por dentro da programação de serviços no seu bairro.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA23/09/2025

Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prenderam seis pessoas e apreenderam máquinas utilizadas para práticas de crimes...
SEGURANÇA23/09/2025

Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em roubo à casa de prefeito de Pontal do Araguaia

A Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu, nesta terça-feira (23.9),...
SEGURANÇA23/09/2025

Polícia Civil prende investigado por roubo e tráfico de drogas em Juara

A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara cumpriu, na tarde da última segunda-feira (22.9), mandado de prisão preventiva expedido...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262