Após série de falhas, Prefeitura rompe contrato e exige recontratação de 70% dos trabalhadores

Rompimento contratual também atendeu a um pedido dos vereadores de Várzea Grande, que levaram ao Executivo diversas reclamações da população pela má prestação dos serviços

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, anunciou a rescisão do contrato com a empresa Eletroconstro, responsável por serviços terceirizados de zeladoria (limpeza e manutenção urbana).

Segundo o secretário Lucas Ribeiro Ductievicz, todos os pagamentos referentes ao exercício de 2025 estão quitados. A rescisão foi oficializada em 28 de agosto e passou a vigorar em 19 de setembro.

A decisão, conforme explicou o gestor, ocorreu após reiteradas notificações à empresa por falhas na execução de serviços como roçagem, poda de árvores, pintura de mobiliário e limpeza das vias. Além disso, o secretário destacou que o rompimento contratual também atendeu a um pedido dos vereadores de Várzea Grande, que levaram ao Executivo diversas reclamações da população.

“Não se trata de problema financeiro, e sim, da baixa qualidade na prestação dos serviços. Esta rescisão foi uma decisão técnica, mas também um pedido dos vereadores que representam as comunidades. Nosso compromisso é com a população de Várzea Grande”, afirmou Ductievicz.

TRABALHOS SEGUEM – A Prefeitura informou que está em andamento um processo de contratação emergencial, válido por até 60 dias, até que seja concluída a licitação definitiva para escolha da nova prestadora. A exigência é que a próxima empresa adote tecnologias modernas, aumente a eficiência operacional e ofereça melhores condições de trabalho, incluindo equipamentos de proteção individual (EPIs).

Outro ponto definido é a absorção de, no mínimo, 70% dos trabalhadores que hoje atuam na Eletroconstro. “Reafirmamos nosso respeito por esses profissionais, que são pais e mães de família. A determinação é que a maior parte deles seja mantida no novo contrato, garantindo emprego e continuidade dos serviços”, reforçou o secretário.

Nesta semana, Ductievicz participa em Brasília do 1º Congresso de Infraestrutura da Empresa Urbana de Saneamento, em busca de soluções inovadoras para modernizar os serviços públicos de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT