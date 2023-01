Após STJ suspender intervenção na Saúde, funcionários da ECSP identificam ‘sumiço’ de microcomputador e arquivos revirados

Após divulgação que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a intervenção do Estado na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), funcionários do setor de Licitação e Contratos (LICON) da ECSP identificaram o ‘sumiço’ de um microcomputador e encontraram arquivos de processos revirados. Um Boletim de Ocorrência será lavrado sobre o caso.

Segundo o responsável técnico de licitação, Paulo Vitor, ele e outros servidores do setor saíram para almoçar, e quando retornaram, o microcomputador não estava mais no local.

“Antes do almoço tudo estava no lugar, quando retomamos do intervalo do almoço, por volta das 13h50, o microcomputador que eu uso não estava mais lá, e encontramos a sala revirada, com arquivos de processos espalhados ao chão”, disse.

Uma ação coordenada pelo interventor, com escolta da polícia, foi realizada na Empresa Cuiabana de Saúde Pública. A equipe de intervenção permaneceu na unidade até o recebimento da notificação da decisão do STF, que suspendeu a intervenção do Estado na Saúde de Cuiabá.

Com a identificação da ausência do microcomputador, o co-interventor, Érico Pereira, nomeado pelo Governo do Estado, enviou ofício à ECSP, informando a remoção do equipamento.

No trecho do ofício ele justifica: “A remoção do microcomputador é para findar a análise e o relatório de intervenção”.

Para a gestão municipal a justificativa do co- interventor é inverídica.

“O co-interventor fazia uso de um notebook particular no gabinete. O microcomputador que ele pegou nunca foi usado por ele, inclusive, o gabinete e o setor de Licitação e Contratos ficam longes. Ele removeu o computador específico do setor, atitude maldosa, que traz grandes prejuízos ao serviço, pois prejudica a execução do trabalho”, ressaltou.

Uma funcionária do setor de Recursos Humanos, escutou barulho no setor de Licitação e Contratos. E outra servidora também observou um membro da equipe de intervenção com uma pasta de documentos na mão.

Após a equipe de intervenção deixar a unidade, servidores também identificaram arquivos revirados na sala da diretoria.

A equipe da ECSP ainda está apurando quais arquivos foram extraídos.