Após visitar 14 regiões, Natal da Gente 2023 encerra com neve e sonhos no Parque Tia Nair

O encantador “Natal da Gente 2023” teve seu grandioso encerramento neste sábado (23), sob as luzes coloridas do Parque Tia Nair, proporcionando aos presentes uma noite inesquecível repleta de magia. O evento, realizado às margens do lago do parque, foi iluminado por uma deslumbrante exibição de luzes, criando uma atmosfera envolvente para todos que se reuniram para celebrar a temporada festiva.

Idealiado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e realizado pela dedicação do prefeito Emanuel Pinheiro o evento foi considerado um sucesso pelos organizadores, uma vez que movimentou milhares de pessoas em 14 regiões diferentes na capital. Incentivando não apenas o lazer, mas também o turismo e a economia do município.

Aluízio Leite, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá, expressou sua alegria pelo sucesso do evento e sua importância para a comunidade. “Nós visitamos Cuiabá de canto a canto, indo inclusive para a zona rural, é um inedistismo muito grande essa proposta porque leva o encantamento do Natal para as pessoas, a proposta foi essa: levar o encanto e a magia do Natal para onde o povo está”, declarou Leite.

Uma das principais apoiadoras do evento foi O Boticário, representada por Renata Motta, diretora comercial e marketing. Mota enfatizou a importância do envolvimento corporativo em eventos comunitários. “Foram 14 regiões diferentes, foi um desafio grande, mas foi muito prazeroso, estar presente dos bairros mais distantes e chegar próximo do cliente não tem preço”, afirmou Motta. “É uma experiência de bater na porta das pessoas e dizer que estamos ali presentes”, completou.

O cenário à beira do lago no Parque Tia Nair acrescentou um toque romântico às festividades, com pedalinhos disponíveis para casais desfrutarem de um passeio tranquilo sobre as águas. O parque se transformou em um playground de luzes, proporcionando um pano de fundo iluminado para as festividades.

Famílias com crianças foram agraciadas com uma variedade encantadora de atividades, incluindo jogos e uma apresentação especial da renomada Tia Hanna e sua equipe. Os queridos personagens Elsa, Homem Aranha e Olaf arrancaram sorrisos e risadas dos pequenos, criando uma atmosfera verdadeiramente mágica.

Um dos pontos altos da noite foram os shows, com músicas animadas que fizeram a multidão dançar e cantar junto. A combinação de luzes vibrantes, apresentações alegres e a tranquila paisagem à beira do lago fez do encerramento do “Natal da Gente 2023” um sucesso retumbante.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT