Aposentados do MTPrev podem se inscrever em novas atividades do projeto Viva +

A partir de setembro, aposentados e pensionistas do Mato Grosso Previdência (MTPrev) poderão participar de duas novas iniciativas pensadas para promover saúde, integração e qualidade de vida: o MTPrev em Canto e o MTPrev Corpo Ativo, Vida Segura.

As ações fazem parte do MTPrev Viva +, que integra o Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Fundação e reúne atividades voltadas para o bem-estar e a socialização dos segurados. O projeto já conta com o Café Previdenciário, que promove encontros temáticos, rodas de conversa e tem grande adesão dos segurados, e em breve será lançado também o MTPrev Tecendo Histórias, com oficinas de atividades manuais e artesanato.

No MTPrev Corpo Ativo, Vida Segura, os inscritos terão aulas práticas com exercícios direcionados para o fortalecimento físico, alongamentos e técnicas de prevenção de quedas, ajudando a manter a autonomia, o equilíbrio e a disposição para as atividades do dia a dia. Os encontros serão realizados todas às terças e sextas-feiras, das 7h às 8h, na sede do MTPrev, com início em 2 de setembro de 2025. Ao todo, serão 15 vagas disponíveis.

Já o MTPrev em Canto será um espaço para soltar a voz, aprender ou aprimorar técnicas vocais e, principalmente, desfrutar do canto coral como ferramenta de integração, expressão cultural e fortalecimento de vínculos. Os ensaios acontecerão todas às quintas-feiras, das 7h às 8h, na sede do MTPrev, com início em 4 de setembro de 2025, contam com 50 vagas disponíveis.

Como participar

As inscrições para ambas as atividades devem ser feitas de forma online e estarão disponíveis até o preenchimento total das vagas:

MTPrev Corpo Ativo, Vida Segura: CLIQUE AQUI

MTPrev em Canto: CLIQUE AQUI

Mais do que aprender algo novo, o objetivo do MTPrev Viva + é oferecer experiências que incentivem hábitos saudáveis, reforcem laços de amizade e valorizem o tempo de aposentadoria com mais qualidade de vida e alegria.

