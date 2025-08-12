MATO GROSSO
Aposentados do MTPrev podem se inscrever em novas atividades do projeto Viva +
A partir de setembro, aposentados e pensionistas do Mato Grosso Previdência (MTPrev) poderão participar de duas novas iniciativas pensadas para promover saúde, integração e qualidade de vida: o MTPrev em Canto e o MTPrev Corpo Ativo, Vida Segura.
As ações fazem parte do MTPrev Viva +, que integra o Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Fundação e reúne atividades voltadas para o bem-estar e a socialização dos segurados. O projeto já conta com o Café Previdenciário, que promove encontros temáticos, rodas de conversa e tem grande adesão dos segurados, e em breve será lançado também o MTPrev Tecendo Histórias, com oficinas de atividades manuais e artesanato.
No MTPrev Corpo Ativo, Vida Segura, os inscritos terão aulas práticas com exercícios direcionados para o fortalecimento físico, alongamentos e técnicas de prevenção de quedas, ajudando a manter a autonomia, o equilíbrio e a disposição para as atividades do dia a dia. Os encontros serão realizados todas às terças e sextas-feiras, das 7h às 8h, na sede do MTPrev, com início em 2 de setembro de 2025. Ao todo, serão 15 vagas disponíveis.
Já o MTPrev em Canto será um espaço para soltar a voz, aprender ou aprimorar técnicas vocais e, principalmente, desfrutar do canto coral como ferramenta de integração, expressão cultural e fortalecimento de vínculos. Os ensaios acontecerão todas às quintas-feiras, das 7h às 8h, na sede do MTPrev, com início em 4 de setembro de 2025, contam com 50 vagas disponíveis.
Como participar
As inscrições para ambas as atividades devem ser feitas de forma online e estarão disponíveis até o preenchimento total das vagas:
-
MTPrev Corpo Ativo, Vida Segura: CLIQUE AQUI
-
MTPrev em Canto: CLIQUE AQUI
Mais do que aprender algo novo, o objetivo do MTPrev Viva + é oferecer experiências que incentivem hábitos saudáveis, reforcem laços de amizade e valorizem o tempo de aposentadoria com mais qualidade de vida e alegria.
Fonte: Governo MT – MT
Bombeiros divulgam resultado final dos professores credenciados para ministrar cursos na corporação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta terça-feira (12.8), o resultado final do edital referente ao credenciamento de profissionais que atuarão como instrutores em eventuais ações acadêmica e profissional promovidas pela corporação. Foram credenciados professores, monitores e orientadores de trabalhos acadêmicos, tanto civis quanto militares. Confira o resultado final aqui.
O credenciamento foi realizado pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) com o objetivo de selecionar profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e orientação, tanto na Academia Bombeiro Militar (ABM) quanto na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (EsFAP), de acordo com as demandas do CBMMT.
Foram credenciados professores e orientadores em eixos temáticos, além de monitores para disciplinas específicas relativas à formação militar. As áreas de ensino abrangeram: Ciências Aplicadas e Exatas, Ciências Jurídicas, Gestão, Humanidades, Operações e Atividades Relacionadas ao Serviço Bombeiro Militar.
A seleção dos profissionais foi conduzida por uma Comissão de Avaliação e Credenciamento, que aferiu a formação acadêmica, a experiência profissional e a produção científica dos inscritos. É importante destacar que a homologação do resultado do credenciamento não garante o direito à contratação imediata.
Os candidatos credenciados serão convocados conforme a necessidade, por meio de e-mail ou telefone informados durante o ato de inscrição. A previsão é que, a partir da convocação, os profissionais credenciados comecem a atuar em conformidade com o planejamento do curso.
Fonte: Governo MT – MT
Seduc participa de oficinas para planejamento do novo Plano Nacional de Educação
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) participa desta terça-feira (12.8) até o dia 15 de agosto, do Encontro Estadual de Cooperação Técnica – Planos Decenais de Educação, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
O encontro tem o objetivo de disseminar a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE) e promover oficinas formativas sobre o seu planejamento. O Encontro reúne equipes técnicas da Seduc, Diretorias Regionais de Educação (DREs), gestores municipais e representantes de instituições ligadas a educação.
Serão quatro dias de discussão, seguindo a metodologia preparada pelo Ministério da Educação (MEC) para colher todas as informações necessárias para o planejamento.
“Sabemos que o PNE é a diretriz que vai induzir estados e municípios para a realização de uma educação que possa transformar a vida dos estudantes. Além disso, há princípios básicos como o acesso e a permanência mas, principalmente, a aprendizagem”, afirma o secretário de Educação, Alan Porto.
Ele reforça que o novo PNE tem grandes objetivos a serem alcançados até 2034. “Sobretudo, nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica”, completa Alan.
De acordo com a representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Adriana Tomasoni, a Seduc tem sido uma grande parceira no processo de pensar no trabalho que tem sido realizado na base das instituições responsáveis pela elaboração, monitoramento e avaliação do plano.
“O governo instituiu, em lei, o fórum como a instância de discussão e elaboração do plano, mas os municípios instituíram os conselhos e nós temos esse trabalho para fazer na base”, falou Adriana.
Segundo ela, a Secretaria Adjunta de Regime de Colaboração (Sarc), por meio da secretária Nágila Brandão, tem auxiliado para fazer o trabalho junto às prefeituras, para que sejam estabelecidas as instâncias necessárias.
Também participaram da mesa de abertura nesta terça-feira (12), a coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso (FEE/MT), Jessyca Kelly Castro; o secretário de educação de Canarana e presidente da Regional Centro-Oeste da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Eduardo Ferreira da Silva; a coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), Andréa dos Santos, e o assessor da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação (Sase/MEC), Bruno Câmara.
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
