Apreensões de drogas aumentaram 646% em dez anos em Mato Grosso

As apreensões de drogas realizadas pelas forças de segurança em Mato Grosso aumentaram 646% nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2015. Os dados são da Superintendência do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que analisou a série histórica semestral de registros criminais dos últimos dez anos.

No primeiro semestre de 2015, foram apreendidas 2,6 toneladas de entorpecentes. Já nos seis primeiros meses deste ano, as forças de segurança retiraram de circulação 19,6 toneladas. Na comparação com o primeiro semestre de 2020, quando foram apreendidas 4,1 toneladas, o volume apreendido neste ano representa um aumento de 378%.

Em 2021, foram 10,3 toneladas de drogas apreendidas no primeiro semestre. Em 2022, o número subiu para 12,5 toneladas; em 2023, para 14,6 toneladas; e, em 2024, chegou a 17,3 toneladas no mesmo período.

Tolerância Zero

Desde novembro do ano passado, o Governo do Estado iniciou a operação Tolerância Zero as facções criminosas, em um pacote de medidas integradas que intensificou as ações das forças de segurança para combater todos os tipos de crimes e para proteção e defesa do cidadão de Mato Grosso.

Para o secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, o aumento expressivo nas apreensões é reflexo dos investimentos feitos pelo Governo do Estado em ações repressivas, tecnologia, armamento, efetivo, além do fortalecimento das ações nos mais de 900 quilômetros de fronteira (seca e molhada), de Mato Grosso com a Bolívia.

“Foram investimentos vultosos na Segurança Pública em todas as frentes, desde a qualificação dos servidores até a melhoria das viaturas que estão nas ruas, além, é claro, do programa Tolerância Zero. Tudo isso tem gerado resultados, e os números comprovam. Mato Grosso tem retirado grande quantidade de entorpecentes das ruas, e não podemos esquecer que essa é a principal fonte de financiamento das facções criminosas. Quando as forças de segurança realizam essas apreensões, estão descapitalizando e enfraquecendo esses grupos”, afirmou.

Fonte: PM MT – MT