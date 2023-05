Apresentações repletas de fé e amor da cantora Mídian Lima e a bispa Virginia Arruda lotam o Parque das Águas

Comoção, fé, harmonia foram as principais características do show gospel, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, na noite deste sábado (13), no Parque das Águas. O evento contou com a presença do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro. A cantora evangélica Midian Lima e a bispa Virginia Arruda atrairam milhares de famílias até o local, por meio da ministração de louvores e mensagens religiosas, em alusão ao Dia das Mães, celebrado anualmente no segundo domingo do mês de maio.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a atração musical contou com estrutura segura para receber o grande público e praça de alimentação. Além disso, a entrada contou apenas com a cobrança simbólica de 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente serão destinados à instituições filantrópicas parceiras e integra o amplo cronograma de comemoração em alusão ao aniversário de 304 anos de Cuiabá, idealizado pela gestão Emanuel Pinheiro.

O prefeito Emanuel Pinheiro destacou a importância da deste momento memorável na vida das pessoas, manifestando os sentimentos de amor, união e espiritualidade, comum nesta época do ano. “A família é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Minha gestão valoriza muito esses princípios de amor a Deus e união dos entes queridos e é isso que queremos repassar para as pessoas, que não seja apenas algo esporádico e sim cultivado todos os dias de reconhecimento de mulheres guerreiras, donas e chefes de seus lares e que se dedicam diuturnamente em prol do bem daqueles que mais amam”, disse.

A bispa Virginia Arruda, natural do estado do Ceará, agradeceu a oportunidade de poder ministrar um pouco da palavra de Deus diante dos fiéis. “Essa é a segunda vez que venho a cidade e queremos falar das maravilhas do Senhor, fazendo com que vidas sejam mudadas e restauradas. Recebo com muito carinho o convite da Prefeitura de Cuiabá pela chance de estar aqui”, comentou.

A cantora Midian Lima encantou a todos com canções que traziam como mensagens, a esperança e a fé. “É uma honra para mim estar aqui com esse povo cuiabano que me recebe com tanto amor e carinho. O desejo do meu coração é que Deus siga abençoando Cuiabá e todas as mães que aqui vivem”.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, afirmou que os shows fazem parte das políticas públicas de incentivo à cultura, uma homenagem da administração atual às matriarcas cuiabanas. “As mães de Cuiabá merecem presentes o ano inteiro e esse é o espetáculo ‘Bençãos por Cuiabá’, pois acreditamos no bem que mensagens positivas e orações fazem na vida das pessoas, atraindo uma legião de seguidores de Jesus. Uma comemoração ao aniversário de 304 anos da capital, que representa muito bem a gestão atual, humanizada e que cuida das pessoas, com a presença de duas grandes cantoras”, acrescentou.

Estiveram presentes também, o secretário de Governo, Wilton Coelho, a secretária-adjunta de Educação, Débora Marques e em nome da Câmara Municipal, o vereador Rodrigo de Sá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT