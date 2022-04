Fortalecimento Institucional Aprosoja-MT apoia Fórum do Feijão & Pulses O evento ocorre entre os dias 11 e 14 de abril, no formato híbrido, no Centro de Eventos do Pantanal

11/04/2022

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) participou da abertura do 8º Fórum Brasileiro do Feijão & Pulses e o 1º Encontro Latino Americano do Amendoim e Gergelim, na noite desta segunda-feira (11.04), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O evento ocorre todos os anos em lugares diferentes Brasil e traz sempre compradores de outros países, com possibilidades de abertura de mercado.

O Fórum Brasileiro do Feijão é promovido anualmente pelo IBRAFE, e é considerado o maior evento de Feijão e Pulses da América Latina. Segundo os organizadores do evento, o Brasil é o maior produtor e consumidor de Feijões Phaseoulus do mundo, produzindo e consumido, todos os anos, em torno de 3,2 milhões de toneladas. No Amendoim e no Gergelim ganha, a cada ano, maior visibilidade mundial e cresce em importância econômica.

Para o coordenador de Política Agrícola da Aprosoja-MT, Tiago Stefanello, é muito importante esse entrosamento da entidade com as demais instituições. “Estamos apoiando esse evento porque acreditamos que ele alavanca cada vez mais renda para o produtor rural. É a “casadinha” da soja, milho primeira safra, feijão segunda e terceira safra, isso faz com que o agricultor tenha maior renda e também que o produtor fique cada vez mais no campo”, declarou Stefanello.

Considerado o “celeiro do mundo”, o Brasil, com sua imensa produção agrícola, tem evoluído, exportando para todos todos os continentes, e, dessa forma, é crescente a importância do agronegócio do país. O plant-based é uma realidade muito lucrativa para o Brasil. Todo o setor tem a sua frente novas perspectivas.

De acordo com o vice-presidente da Aprosoja-MT, Lucas Costa Beber, esse evento ocorre todos os anos em lugares diferentes do Brasil e traz compradores de outros países, ajudando a abrir novos mercados. “Na região Leste, o Gergelim tem sido uma ótima alternativa, os feijões Caupi e Azuki, Moyashi, pipoca, entre outros, têm sido fonte de renda extra para nossos produtores rurais. Por isso,nosso apoio a esse grande evento sediado em Cuiabá”, disse Beber.

Segundo a organização do evento, são esperados nos 4 dias de evento cerca de 800 a 1.000 participantes presenciais de todo o Brasil e da América Latina e, no on-line, estimamos 10.000 participantes de todo o mundo.

Com assessoria IBRAFE