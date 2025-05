Aprovados em concurso da PGM são convocados pela Prefeitura de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá reafirma seu compromisso com a preservação do patrimônio cultural ao fortalecer a parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na restauração de imóveis tombados no Centro Histórico da capital mato-grossense.

O lançamento das obras de restauração da sede do Iphan, localizada na Rua Sete de Setembro, foi anunciado nesta semana pelo presidente nacional do instituto, Leandro Grass. A iniciativa conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e será executada em colaboração com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do projeto Canteiro Modelo de Conservação.

O projeto Canteiro Modelo de Conservação, desenvolvido pela UFMT em parceria com o Iphan, visa à restauração de imóveis históricos, incluindo residências de famílias de baixa renda, promovendo a inclusão social e a preservação cultural. A iniciativa já beneficiou diversas edificações no Centro Histórico de Cuiabá, contribuindo para a revitalização da região e o fortalecimento do turismo cultural.

Com investimentos que somam R$ 2,5 milhões, as obras de restauração abrangem, além da sede do Iphan, a Casa de Bem-Bem, outro importante imóvel histórico da cidade. A Prefeitura de Cuiabá, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e de Cultura, acompanha de perto as intervenções, reforçando o compromisso da gestão com a conservação do patrimônio histórico e a promoção da cultura local. 

A parceria entre a Prefeitura de Cuiabá, o Iphan e a UFMT representa um avanço significativo na preservação do Centro Histórico da cidade, garantindo que as futuras gerações possam conhecer e valorizar a rica história e cultura cuiabanas.

#PraCegoVer

A imagem mostra as autoridades posicionadas em frente a sede do Iphan no Centro Histórico de Cuiabá, para anúncio da reforma do prédio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT