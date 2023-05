Arena da Educação se consolida alinhando o ensino regular à prática esportiva

A Escola Estadual Plena Governador José Fragelli, a Arena da Educação, em Cuiabá, se consolida como unidade em tempo integral que alinha o ensino regular à prática esportiva. As turmas do Ensino Fundamental e Médio praticam basquete, atletismo, skate, tênis de mesa, xadrez, futsal, futebol, luta olímpica, judô, natação, badminton, natação, ginástica rítmica, wrestling e vôlei de praia. Diante de uma rotina intensa de estudos e de práticas esportivas, os estudantes recebem alimentação balanceada, com o acompanhamento de nutricionistas.

“Por meio do esporte, temos a oportunidade de formar cidadãos e não apenas estudantes. No pedagógico, alcançamos o melhor resultado do IDEB. No social, temos um ambiente escolar saudável e sustentável”, analisa o diretor Cleiton Marino Santana. Ele observa que após o turno das aulas regulares, os estudantes seguem para a grade diversificada, voltada às atividades esportivas, informática e projeto de vida.

Um dos exemplos de bons resultados alcançados é o time de futebol feminino da escola, que participou, de 23 a 30 de abril, do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino, em Palmas (TO). Segundo o orientador de práticas esportivas, Adelson Silva, 14 alunas fizeram parte da equipe, além de duas professoras que atuaram como treinadora e chefe de delegação, respectivamente. “Elas foram nota 10 em sala de aula e em campo, de onde trouxeram a medalha de cobre com o 4º lugar”, comemorou.

A professora de Educação Física, Thayse Tenudes, contou que para Mato Grosso ficar com o quarto lugar na categoria cobre, já foi uma grande conquista. Para ela, a premiação foi a primeira vitória de muitas que virão, já que o time é novo e foi montada uma adaptação para poder disputar o campeonato. “Penso que o esporte é o único gerenciador capaz de incluir todas as etnias e valores sociais dentro e fora da escola, assim como em todos os pontos da vida”, pontuou.

Lavínia Silva, do 2º ano B, foi uma das participantes do evento. E, para ela participar do campeonato foi algo que mudou sua vida, pois teve oportunidade de conhecer pessoas e culturas diferentes.

Gabriele Silva, que está finalizando o Ensino Médio, disse que momentos como esses irá deixar saudade, pois, quando entrar na faculdade, vai se lembrar que o esporte entrou de fato na vida dela e a ajudou a desenvolver disciplinas que não tinha antes. “Esse conhecimento irá proporcionar um melhor desempenho na minha vida futura”, concluiu.