Arena Pantanal e entorno serão percurso da 1ª Corrida SER Família dos Anjos neste sábado

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante uma mulher de 31 anos por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (19.05), em Tangará da Serra. Com a suspeita, foram apreendidos quatro tabletes de maconha e porções de pasta base de cocaína.

Por volta de 19h, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre uma mulher que estaria em posse de entorpecentes, no bairro Jardim dos Ipês. De acordo com a denúncia, a suspeita seria responsável pela distribuição das drogas para comércio ilícito na região.

De imediato, os policiais militares iniciaram diligências pelo endereço informado e encontraram a mulher, em frente a sua residência, fumando um cigarro de maconha. Ao ser abordada e questionada sobre a denúncia, a suspeita confessou que estava com drogas na sua casa, além de ter distribuído outras quantidades.

Na sequência, com a autorização da mulher, os militares entraram na residência e localizaram os tabletes e porções de entorpecentes que foram apreendidos. A suspeita ainda disse aos policiais que estaria recebendo quantidade em dinheiro para distribuir as drogas para outros criminosos e que não seria integrante de organização criminosa.

Em seguida, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Cisc de Tangará da Serra, com todo o material apreendido. No local, foi realizado o registro do boletim de ocorrência e a suspeita entregue para as demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT