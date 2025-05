Arena Pantanal recebe apresentação de vinis da música jamaicana na tarde deste domingo (1º)

O Governo de Mato Grosso inaugurou, neste sábado (31.5), as obras de asfaltamento de duas rodovias na região da Agrovila das Palmeiras, em Santo Antônio do Leverger. A obra nas MTs-361 e 468 tira a comunidade do isolamento e realiza um sonho antigo da população.

As obras receberam um investimento de R$ 93,1 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). No total, foram asfaltados 57 quilômetros por meio de dois contratos diferentes: um para asfaltar 22,8 km entre a Agrovila e a BR-163, e o restante para asfaltar o trecho até Porto de Fora, distrito de Santo Antônio do Leverger.

“Um asfalto como esse, que já está servindo à comunidade, mostra a presença do Estado com o melhor serviço prestado para o cidadão e para a sociedade. Estamos fazendo asfaltos como esse em todas as regiões. E aqui também temos outras obras, como a Orla de Santo Antônio, a de Barão, que vamos começar, e o píer de Nova Mutum, que está quase pronto”, disse o governador Mauro Mendes.

Mayke Toscano/Secom-MT

O trecho da MT-361 até a Serra de São Vicente recebeu o nome de Expedicionário Antônio Mendes Ferreira, pai do governador.

As duas rodovias vão garantir que a região da Agrovila das Palmeiras, com forte produção da agricultura familiar, passe a ter acesso até a BR-163/364, mas também até os municípios de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço. Além disso, será possível chegar até o Pantanal de Barão e o distrito de Mimoso de forma mais rápida, a partir da rodovia federal, o que estimula o turismo.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, disse que a entrega do asfalto representa o resgate de uma população que vive na região há mais de 300 anos. “Isso é para todo mundo entender que este é um governo que trabalha para a população de Mato Grosso. É um investimento que melhora a qualidade de vida e faz a roda da economia girar”, afirmou.

Apesar de pertencer ao município de Santo Antônio do Leverger, a Agrovila das Palmeiras fica mais próxima da Serra de São Vicente. Por isso, o asfalto é importante para a população local ter acesso a outros municípios.

Mayke Toscano/Secom-MT

O vereador Manoel de Freitas, de Santo Antônio do Leverger, é morador da Agrovila das Palmeiras. Ele relata que o trecho de 22 quilômetros entre a comunidade e a BR-163 levava mais de duas horas para ser percorrido. “Gastávamos duas horas para chegar à rodovia com o caminhão carregado de mandioca, que é nossa principal produção. Por isso, é motivo de orgulho estar aqui nesse palco, inaugurando esse sonho da comunidade”, explicou.

O secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Allan Kardec, explicou que a região está em uma transição entre as montanhas da Serra de São Vicente e o Pantanal. Sua família é da região e a MT-468 leva o nome do seu pai, Ugo Padilha, ex-prefeito de Leverger. “Há mais de 100 anos, a família Padilha está aqui e a gente passou todo esse tempo com esse sonho de ter a nossa estrada asfaltada”, afirmou.

Para a prefeita de Santo Antônio do Leverger, Franciele Magalhães, é um orgulho ter um governo que entrega resultados para a população. “Desde o dia em que tomei posse como prefeita, o Governo tem investido em Santo Antônio. É um Governo que trabalha e que faz. Em breve, vamos inaugurar a orla, temos o MT Iluminado e o asfalto, que muda a realidade”, disse.

O deputado Wilson Santos relatou que há muitos anos a população pedia por esse asfalto e que não havia explicação para o isolamento da comunidade. “Muitos governos vieram aqui, prometeram e não fizeram esse asfalto. Mas a atual gestão se sensibilizou e realizou esse sonho”, disse.

O Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 270 milhões em obras de infraestrutura em Santo Antônio do Leverger. Entre as obras realizadas, além do asfalto entregue neste sabado, estão a recuperação da MT-040, a orla de Santo Antônio e o programa MT Iluminado.

Também estiveram presentes a senadora Margareth Buzetti, os deputados estaduais Max Russi e Beto Dois a Um, os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação) e Jordan Espíndola (Gabinete da Governadoria); o presidente da MT PAR, Wener Santos; o presidente da MT Gás, Aécio Rodrigues; o presidente do Intermat, Francisco Serafim; e o presidente do Conselho da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, além de vereadores da cidade.

Fonte: Governo MT – MT