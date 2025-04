Arena Pantanal recebe primeira partida do Cuiabá como mandante na série B do Campeonato Brasileiro

A Arena Pantanal recebe nesta quinta-feira (10.4), às 20h30 (horário MT), a primeira partida do Cuiabá Esporte Clube como mandante na série B do Campeonato Brasileiro 2025. O time mato-grossense enfrenta o Avaí, de Santa Catarina pela segunda rodada da competição nacional.

Os dois clubes se enfrentaram apenas quatro vezes em toda a história esportiva dos dois times e o saldo é positivo para o Cuiabá, já que venceu todos os confrontos contra a agremiação de Santa Catarina.

Os ingressos estão sendo vendidos, com preços a partir de R$ 10 (meia), pelo Facepass (link aqui), plataforma que permite o reconhecimento facial dos torcedores. Os setores leste e oeste inferiores são destinados aos torcedores do Cuiabá e, o setor norte superior, à torcida visitante.

Para o jogo desta quinta (10), o acesso para quem for ocupar o setor Oeste deve ser feito pelo portão C, no setor Sul. Apenas esse setor terá entrada diferenciada.

A próxima partida do Cuiabá na Arena Pantanal será na terça-feira (15.4), contra o Athlético-PR, pela terceira rodada do campeonato. Nesta temporada da série B, o Dourado jogará 19 vezes no estádio gerido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

“A Arena Pantanal está pronta para receber os jogos do campeonato brasileiro. A expectativa pela primeira partida em casa aqui do Cuiabá é muito grande. Com certeza, a torcida vai estar em grande número para incentivar o clube em mais uma vitória, rumo ao retorno à elite do futebol no ano de 2026”, expressa o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Beto Corrêa.

Cuiabá na série B

O clube de Mato Grosso disputa pela terceira vez a Série B do Brasileiro. Em 2019, ficou em oitavo lugar. Já em 2020, conquistou o acesso à série A, permanecendo até 2024.

Entre os 20 clubes participantes da segunda divisão em 2025, o Cuiabá é uma das novidades junto Athletico-PR, Atlético-GO, e Criciúma-SC.

A estreia do Dourado na Série B nesta temporada ocorreu no último domingo (06.4), no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, com vitória por 1 a 0 contra o Volta Redonda. Com os primeiros três pontos, o Auriverde está na sétima colocação da competição nacional, mesma posição de outros seis times.

