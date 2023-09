Arena Pantanal se prepara para receber jogo da seleção brasileira

Uma das políticas públicas de turismo que o Governo de Mato Grosso tem buscado promover é a de que o mato-grossense descubra as belezas do seu Estado. Para tanto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), tem investido em infraestrutura em todo o Estado e no fortalecimento do turismo interno.

“A promoção do turismo passa pela percepção de valor de quem mora na região. Se quem mora aqui conhece e vivencia as belezas da terra, se avalia bem, com certeza o turista de outro estado ou país terá a mesma compreensão”, declarou o secretário adjunto de Turismo da Sedec-MT, Felipe Wellaton.

Para impulsionar o setor, o Governo do Estado trabalha na liberação de novos atrativos turísticos, sejam eles em áreas privadas ou públicas, como a Gruta da Lagoa Azul, em Nobres (a 122 km de Cuiabá). Também tem aplicado investimentos para a troca de pontes de madeira por concreto na Transpantaneira, no asfaltamento e recuperação de rodovias e para a requalificação e implantação das orlas nos municípios de Barão de Melgaço, Cáceres, Santo Antônio de Leverger, Luciara e São Félix do Araguaia.

Com investimento de R$ 9.924.346,40, as obras da orla de Santo Antônio do Leverger são executadas em parceria pelas Secretarias de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A orla está sendo construída na região da praia de Santo Antônio do Leverger. O projeto foi pensado para garantir a requalificação urbana do espaço, interligando a infraestrutura do local à beleza do rio.

A Orla de Barão de Melgaço está situada às margens do Rio Cuiabá, na rua Augusto Leverger, e terá 9.771,59 m² de área construída. O espaço terá dois quiosques, playground, calçadão e estacionamento, além de uma plataforma para permitir o acesso das pessoas em embarcações. Orçada em R$ 12,1 milhões, a licitação da obra será realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) no dia 16 de outubro, às 9h.

Outra obra é a recuperação da rodovia MT-060, principal via de acesso ao Pantanal mato-grossense, em que o Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 64 milhões. As obras incluem a revitalização do asfalto, manutenção de trecho em estrada de chão e construção de ponte de concreto, além da reforma no aeroporto municipal de Poconé.

“A gestão do governador Mauro Mendes tem um foco muito específico que é melhorar a infraestrutura para fortalecer o turismo no Estado”, disse Wellaton.

O secretário adjunto de Turismo ainda acrescentou que a Sedec-MT desenvolve junto a prefeitos e secretários municipais um programa de liderança que visa mapear o calendário de eventos e atrativos turísticos de forma regionalizada. “O objetivo é realizar um trabalho conjunto de divulgação para incentivar também o turismo interno, da própria população de Mato Grosso”, ressaltou.

Conforme o adjunto, o Governo ainda tem feito investimentos nos aeroportos e aeródromos no interior e estimulado a concorrência do Parque Nacional de Chapada cujo investimento é de R$ 200 milhões.

Para conhecer mais sobre os principais destinos turísticos de Mato Grosso acesse www.descubramatogrosso.com.br ou nas redes sociais @descubramatogrosso