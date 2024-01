Arena Pantanal sediará primeira partida do Campeonato Mato-grossense de Futebol 2024

A Arena Pantanal, gerida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), será palco da primeira partida do Campeonato Mato-grossense de Futebol 2024. O jogo entre o atual campeão, Cuiabá, e o Primavera acontece neste sábado (20.01), às 15h30. A abertura dos portões ocorre duas horas antes do jogo e o acesso será realizado pelo portão A no setor Oeste do estádio.

Os ingressos estão sendo vendidos pela internet a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

Dez times disputam o título na atual temporada. São eles: Academia, Araguaia, Cuiabá, Dom Bosco, Luverdense, Mixto, Nova Mutum, Operário VG, Primavera e União de Rondonópolis. O Cuiabá é o atual tricampeão e defende o título.

A primeira fase do campeonato estadual será disputada em turno único, com os dois primeiros colocados se classificando diretamente para a semifinal, enquanto os classificados de 3º a 6º vão jogar as quartas de final. Na semifinal, a equipe que tiver melhor campanha, entre os dois que avançar pelas quartas, vai encarar o segundo classificado da primeira fase. Já aquele que tiver pior campanha vai encarar o líder.

O Complexo Arena Pantanal composto pelo estádio, ginásio, piscina, salão de artes marciais e por diversos espaços de práticas esportivas no entorno desses equipamentos recebe, ainda, outras programações neste fim de semana. Confira:

Ginásio Aecim Tocantins

No sábado e domingo (20 e 21.01), das 14h as 21h, o ginásio Aecim Tocantins, que faz parte do Complexo Esportivo, sedia o evento Cuiabasquete. A competição da modalidade 3×3 tem entrada gratuita e é aberto ao público, com disputas individuais e em equipe.

Oficina Bike

O projeto oferece aulas gratuitas para crianças e adultos que desejam aprender ou voltar a andar de bicicleta. As atividades acontecem no domingo (21.01), das 16h30 às 19h, perto da escalinata, aos fundos do setor Norte da Arena Pantanal.

Patrocinada pela Secel-MT via emenda parlamentar, a iniciativa garante os materiais necessários para o aprendizado. Dentre os itens disponíveis estão bicicletas para crianças e adultos e até para deficientes visuais.