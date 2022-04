Arquivo Musical resgata a história de letras e canções

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Os ouvintes da Rádio Assembleia têm mais uma seleção especial para curtir nas noites de sextas-feiras. Arquivo Musical é o novo programa que reúne músicas que marcaram época e fazem parte da história da vida de muitas pessoas e até do país. Com uma hora de duração, os episódios inéditos vão ao ar todas as sextas, a partir das 20h.

Para contar o contexto de cada música, nada melhor do que voz da experiência. Ou melhor, as vozes. O radialista e mestre de cerimônias Edson Pires apresenta o programa e Paulo de Tarso é responsável pela produção.

Próximo de completar 80 anos, Edson Pires está feliz em conduzir o Arquivo Musical, que traz músicas que “mexem com o coração” e relembra que sua história com rádio é antiga. “Meu primeiro contato com o rádio foi na antiga Voz do Oeste, quando apresentava programa estudantil, e fui eu que comecei com a Rádio Assembleia, na época ainda por telefone, porque não havia estrutura. Eu ligava para as rádios regionais e passava as informações sobre o que tinha acontecido”.

Para Paulo de Tarso, 71, Arquivo Musical tem o desafio de contar o que está por trás das letras e da melodia de cada canção. “A ideia era formar um arquivo e fomos rememorando as músicas e decidimos criar um programa para contas essas histórias”.

De acordo com Tarso, não existe um estilo ou um tema específico. A ideia é justamente diversificar o repertório e proporcionar diferentes experiências. “Selecionamos músicas de todos os estilos, músicas regionais, do Pantanal, do Nordeste. O importante é que tenha uma lembrança, uma história para contar”.

E o programa já tem tido aceitação. Segundo ‘seo’ Edson Pires, o programa caiu no gosto dos ouvintes, que também podem participar enviando sugestões pelos canais das redes sociais da rádio. “O programa é gravado, mas a gente sempre pede sugestão para os ouvintes”, avisa Pires.

Para o gerente de jornalismo da Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa (Secom), Ever Jota, a experiência do apresentador e sua forte ligação com o rádio traz para o programa uma proximidade com os ouvintes. “Seo Edson tem essa ligação, ele fala com a gente. Nem todo mundo consegue fazer isso”.

O gerente da Rádio Assembleia, Eduardo Ferreira, acredita que o Arquivo Musical veio para coroar a boa e eterna música. “Isso tem sido possível graças aos trabalhos preciosos de Paulo de Tarso, uma verdadeira enciclopédia musical, e Edson Pires, uma voz que se confunde com a história do rádio mato-grossense. Dessa forma, a Rádio Assembleia cumpre seu papel de emissora pública comprometida com a informação, a história e a cultura”, disse Ferreira.

A Rádio Assembleia está na frequência 89,5 FM e pela internet no endereço https://radio.al.mt.gov.br. Para enviar sugestões e pedidos de música, o WhatsApp da Rádio é 65 9689-8950.