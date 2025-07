Arraiá da Cidadania leva mais de 10 mil pessoas à Arena Pantanal com estrutura inclusiva e shows culturais

A primeira noite do Arraiá da Cidadania levou mais de 10 mil pessoas à Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta sexta-feira (25.7), com atrações culturais, estrutura inclusiva, parque de diversões e serviços essenciais ofertados gratuitamente à população. A abertura oficial do evento, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), contou com apresentação do premiado grupo Flor Ribeirinha e da dupla sertaneja Cleber e Cauan.

Quem passou pela Arena também pôde aproveitar os serviços do Espaço da Cidadania, que reúne atendimentos como emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), plastificação de documentos, orientação das vertentes do programa SER Família, orientações e atendimentos do SER Família Mulher, orientações do SER Família Capacita, orientações do Procon-MT e outros serviços voltados à garantia de direitos.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Ao destacar a proposta do Arraiá da Cidadania, a primeira-dama Virginia Mendes ressaltou que o evento vai além da festa e tem foco no acolhimento e na inclusão social.

“O Arraiá da Cidadania nasceu do nosso desejo de unir cultura, inclusão e cuidado com as pessoas. Pensamos em cada detalhe para que todas as famílias, pudessem vivenciar um momento especial, com serviços, lazer e acolhimento em um só lugar”, afirmou ela.

Aberto ao público, o Arraiá da Cidadania segue até domingo (27) com a opção de participar da entrada solidária, que consiste na doação de uma lata de leite em pó ou um pacote de fralda. Toda a estrutura foi pensada para garantir acessibilidade, segurança e conforto aos participantes.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Elisângela Ferreira foi uma das participantes do evento e ficou emocionada com o que viu. Ela se surpreendeu com a grandiosidade do evento e destacou o cuidado com os públicos prioritários.

“Eu fiquei impressionada com a estrutura que encontrei aqui. Está tudo muito lindo e não esperava a dimensão do evento. Foi uma surpresa. E eu achei fantástico os espaços prioritários disponíveis para os idosos e deficientes. É uma festa para todos realmente”, contou Elisângela.

Ela elogiou especialmente o cuidado com a acessibilidade e o espaço dedicado a idosos e pessoas com deficiência.

“Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, o espaço para os idosos. Isso pra mim, ganhou o meu coração. Está tudo lindo e dou meus parabéns à primeira-dama Virginia Mendes, pelo evento porque está excepcional”, destacou.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou que o Arraiá da Cidadania vai muito além da celebração cultural. Para ele, o evento representa uma política pública eficaz, que aproxima o Governo da população de forma acolhedora e transformadora.

“Esse evento é a concretização de uma política pública que vai além da assistência social: ele promove dignidade, pertencimento e inclusão. Quando idealizamos o Arraiá da Cidadania junto com a primeira-dama Virginia Mendes, pensamos em muito mais do que uma festa. Pensamos em um espaço onde a população pudesse acessar serviços essenciais, se divertir com segurança e se sentir parte de algo maior. Ver famílias inteiras participando, crianças sorrindo, idosos sendo respeitados e acolhidos — isso é a maior recompensa para todos nós da Setasc”, afirmou.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Quem também compareceu no Arraiá da Cidadania foram o casal Fabiana e Caio Freitas e os dois filhos. Fabiana elogiou a estrutura e o clima familiar do evento. Para ela, o Governo do Estado acerta ao investir em eventos gratuitos e acessíveis para a população.

“Foi muito bom, nos divertimos bastante! Mato Grosso precisa de mais eventos assim, grandes, bem organizados e para toda a família. A gente já rodou várias festas pelo país e essa foi uma das mais bonitas que já participamos. Estivemos no Nordeste há cerca de 60 dias, na época do São João, e quando vi a decoração aqui, pensei: ‘Gente, nós estamos no Nordeste!’. Não perde em nada para as festas de lá. Está tudo muito lindo. Parabéns à primeira-dama Virginia Mendes, que idealizou esse evento tão especial”, revelou.

Com ambiente seguro, atrações para todas as idades e serviços essenciais reunidos em um só lugar, o Arraiá da Cidadania mostra que é possível celebrar a cultura popular promovendo inclusão e cidadania para todos.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Programação

Sábado (26.7)

18h – Espaço da Cidadania

18h30 – Flor Ribeirinha

20h – Real Som

21h30 – Rômulo Costa

Domingo (27.7)

18h – Espaço da Cidadania

18h30 – Flor Ribeirinha

20h – Tiago Roseno

21h30 – Matheuzinho Sucessinho

Fonte: Governo MT – MT