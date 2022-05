Arrastões e prisões durante a Virada Cultural, em São Paulo

O gaitista carioca Maurício Einhorn, que completa 90 anos de idade neste domingo (29), e o baixista, guitarrista e compositor Thiago Espirito Santo, 42 anos, acabam de lançar, em formato digital, pelo Selo Sesc, o álbum Afinidades, que já está nas principais plataformas de ‘streaming’ (transmissão de áudio e vídeo pela internet) e também gratuitamente no Sesc Digital (sescsp.org.br/selosesc facebook.com/selosesc twitter.com/selosesc youtube.com/selosesc sescsp.org.br/zumbido).

O álbum marca a admiração entre Maurício Einhorn e Thiago Espirito Santo, dois dos mais renomados músicos do Brasil, pertencentes a diferentes gerações. Gravada em setembro de 2021, a obra reúne 12 composições inéditas, sendo dez de Einhorn (oito em parceria com Alberto Araújo, uma com Arnaldo Costa e outra com Alberto Chimelli e Claudete Santos) e duas de Espírito Santo.

Em Afinidades, os dois artistas se inspiram em mestres musicais dos anos 1960, como Tom Jobim, Luiz Bonfá e João Gilberto. O disco é um encontro de grandes improvisadores, dotados de um dom para a expansão interpretativa de obras harmonicamente férteis, e tocam com visível prazer. “Ambos, Thiago e Mauricio, desenvolveram relações de tal forma especiais com seus instrumentos, que o baixo elétrico e a gaita viraram prolongamento de seus corpos. Como aconteceu com Charlie Parker e Sonny Rollins, por exemplo”, apontou o jornalista e crítico musical Arnaldo DeSouteiro, que assina o texto de apresentação do álbum.

Admiração

Thiago sempre foi um grande admirador de Mauricio Einhorn. Seus pais, Arismar do Espírito Santo, multi-instrumentista e compositor, e Silvia Goes, pianista e compositora, conviveram com o gaitista, inclusive nos palcos, e apresentaram sua obra ao filho quando pequeno. Em 2019, Thiago Espírito Santo convidou Einhorn para participar com o seu grupo de uma série de ‘shows’.

“Ao final de um deles, ele me entregou várias partituras”, disse o guitarrista. “Logo decidi registrar aquele material precioso. Fui ao Rio de Janeiro para escolher e estudar as músicas com ele. Foram dias muito especiais, porque sempre fui fã do Maurício. Voltei para São Paulo, fiz os arranjos e finalmente gravamos”. E concluiu: “É uma honra trabalhar com o Mauricio, sou muito fã”. Einhorn tem no repertório a composição de mais de 400 músicas.

As gravações de Afinidades contaram com a banda liderada por Thiag e integrada por Bruno Cardozo, piano acústico com acréscimo de Fender Rhodes em três faixas; Cuca Teixeira, bateria; e Jota P., revezando entre sax-tenor e flauta em três faixas. “É uma honra trabalhar com o Mauricio, sou muito fã”, assegurou Thiago.

Selo Sesc

O Selo Sesc foi criado há 18 anos e tem como objetivo registrar a amplitude da produção artística brasileira construindo um acervo pontuado por obras de variados estilos, épocas e linguagens. Este ano, a gravadora lançou também o álbum “Toda Semana: Música e Literatura na Semana de Arte Moderna” (Vários Artistas), com um apanhado da ambiência sonora, poética e musical da Semana de 22, além dos álbuns digitais Chama, do percussionista Paulo Santos; e Flor do Milênio, do Jaques Morelenbaum CelloSam3aTrio.