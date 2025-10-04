Várzea Grande
Arrecadação de ISSQN atinge recorde histórico de R$ 12,4 milhões em setembro
O ano de 2025 vai sendo marcado por números inédito. Cifras representam o segundo melhor resultado: saldo de setembro superou o de maio
A Prefeitura de Várzea Grande celebra avanço histórico na arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), consolidando um novo recorde de receita tributária. Conforme dados da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segefaz), o Município atingiu a marca de R$ 12.489.023,05 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, vinte e três reais e cinco centavos) em setembro, sendo esta a maior arrecadação de ISSQN e Simples Nacional da história, superando maio de 2025, quando a arrecadação havia contabilizado R$ 11.573.982,50 (onze milhões, quinhentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
A prefeita Flávia Moretti (PL) celebrou a marca junto aos servidores e destacou o esforço de todos os auditores e colaboradores da Segefaz. “Vejo esse recorde com orgulho, não só como prefeita, mas também, como cidadã várzea-grandense. Parabéns a todos e muito obrigada pelo esforço e pela dedicação de cada um e mais: pela credibilidade que o contribuinte tem para com a atual gestão”, disse a prefeita.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, ratificou o resultado da arrecadação como fruto justamente à credibilidade conquistada pela administração da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli frente aos contribuintes, como também, pelo esforço e dedicação de cada servidor.
“Esses números demonstram que estamos no caminho certo. A população tem confiado na nova gestão e reconhece o esforço para construir uma nova Várzea Grande, com mais transparência, justiça fiscal e compromisso com o desenvolvimento de Várzea Grande”, frisou Marcos.
O coordenador de fiscalização do ISSQN, José Carlos Calegari Filho, elencou que este é um tributo que incide sobre os serviços prestados por empresas e profissionais autônomos e parabenizou a equipe de servidores pelo empenho e dedicação. “Nossos colaboradores têm realizado um excelente trabalho na condução das ações fiscais e de cobrança, adotando uma postura mais orientativa e conciliatória. Destaca-se também a atuação de todos os nossos servidores no Programa de Regularização Fiscal 2025, que oferece descontos e benefícios para que os contribuintes possam se autorregularizar”, disse Calegari.
Obras no Paiaguás avançam e chegam a outras regiões do bairro
Trabalhos contemplam serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e intervenções complementares
As obras do bairro Paiaguás seguem avançando, e ontem (2), teve início a uma nova fase das obras de pavimentação no bairro. Esta etapa contempla os serviços de terraplanagem e recuperação das ruas que, devido ao avançado estado de deterioração, não poderiam receber apenas o recapeamento asfáltico.
Os trabalhos começaram pela Rua Lourenço de Brito e se estenderão a outras vias do bairro. A ação inclui a execução completa do processo construtivo do pavimento, com recuperação da drenagem para garantir o escoamento adequado da água da chuva.
Após a conclusão da terraplanagem e da drenagem, será realizada a pavimentação definitiva, seguida pelos serviços complementares de meio-fio, sarjeta e sinalização viária.
As obras no bairro Paiaguás contam com um investimento total de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões em recursos próprios do Município. O objetivo é assegurar mais qualidade de vida e mobilidade urbana para os moradores, além de melhorar a infraestrutura viária da região, que até o ano passado vinha recebendo apenas ações paliativas e agora passa a contar com obras estruturantes e definitivas.
Prefeita Flávia Moretti atende convite de alunos e faz visita à EMEB
Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, demandas da população, equipe de trabalho, secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo
A prefeita Flávia Moretti visitou, na manhã desta sexta-feira, 3, a escola municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Antônio Gomes da Cruz’, no bairro Jardim Glória. A visita atendeu ao pedido dos alunos do 4º ano B, encaminhado à gestora após atividade de produção de textos realizada em sala de aula. O convite chegou ontem (2) e hoje mesmo ela fez questão de ir até aos estudantes em uma visita surpresa.
A visita da prefeita surpreendeu pais de alunos que estavam na escola para buscar seus filhos já no final do período matutino. A prefeita foi recebida pela diretora da unidade, professora Sandra Maria Borelli, que a acompanhou pelas dependências da escola até a sala de aula, onde os alunos ansiosos aguardavam pela prefeita.
“Fiquei muito feliz com o convite e fiz questão de vir visitar a escola e os alunos. É muito importante que as crianças desde cedo se interessem e se envolvam com as questões relacionadas à cidade onde vivem. Essa consciência possibilita que no futuro eles se tornem cidadãos aptos a participar ativamente do desenvolvimento do Município” disse a prefeita.
Após ser acolhida pelos alunos, a prefeita se prontificou a responder todas as perguntas e tirar as dúvidas dos alunos, orientados pela professora da sala, Monica Santos. Bem-humorada e descontraída, Moretti falou sobre como é ser a prefeita de uma cidade como Várzea Grande, suas obrigações e responsabilidades. Falou sobre os desafios da administração, sobre as demandas da população, sobre sua equipe de trabalho, o secretariado, assessores e sobre os poderes municipais: Executivo e Legislativo.
Os alunos também quiseram saber sobre temas diversos como o sistema de tratamento e distribuição de água, sobre as atividades do dia-a-dia da prefeita, de natureza e preservação do meio ambiente. Com formação pedagógica, a prefeita utilizou até o quadro para auxiliar no diálogo.
Ao final do encontro, os alunos fizeram questão de posar para a foto de recordação e agradeceram visita da prefeita, que levou com ela vários trabalhos feitos em sala de aula, como cartas decoradas e convites para eventos.
A diretora Sandra Maria destacou a presença da prefeita na escola que foi inaugurada há mais de 30 anos. “Somos uma escola que atende 375 alunos da Educação Infantil até o 4º ano do Ensino Fundamental, e a presença da prefeita Flávia Moretti hoje aqui nos deixa muito feliz” declarou.
A EMEB Antônio Gomes da Cruz, que foi inaugurada há 33 anos, atualmente atende alunos do Jd. Glória I e II, Vila Arthur, Figueirinha, Pindorama, Água Vermelha, Paula I, entre outros. A escola está entre as unidades com projeto da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para a realização de obras de reforma, ampliação e construção da cobertura para sua quadra poliesportiva.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão e o suspeito acaba pego em flagrante com drogas
A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (3.10), um mandado de prisão contra um homem de 37 anos, em razão de...
Polícia Civil prende condenado por furto em supermercado de Pontal do Araguaia
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, prendeu, nesta sexta-feira...
Desafios e avanços na apreensão de criptomoedas são apresentados por autoridades na Conferência Recupera MT
Trazendo um tema novo e ainda pouco conhecido por muitos órgãos de execução penal, o sexto painel da Conferência Recupera...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
