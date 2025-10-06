Arrecadação de ISSQN em Várzea Grande atinge recorde histórico de R$ 12,4 milhões em setembro

A Prefeitura de Várzea Grande celebrou um importante avanço na arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), consolidando um novo recorde de receita tributária. Conforme dados da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, o município atingiu a marca de R$ 12.489.023,05 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, vinte e três reais e cinco centavos) em setembro, sendo esta a maior arrecadação de ISSQN e Simples Nacional da história, superando maio de 2025 com arrecadação de R$ 11.573.982,50 (onze milhões, quinhentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

A prefeita Flávia Moretti (PL) celebrou a marca junto aos servidores e destacou o esforço de todos os auditores e colaboradores da SEGEFAZ. “Vejo esse recorde com orgulho, não só como prefeita, mas também como cidadã várzea-grandense. Parabéns a todos e muito obrigada pelo esforço e pela dedicação de cada um”, disse a prefeita.

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, atribuiu o resultado à credibilidade conquistada pela administração da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli frente aos contribuintes, como também pelo esforço e dedicação de cada servidor.

“Esses números demonstram que estamos no caminho certo. A população tem confiado na nova gestão e reconhece o esforço para construir uma nova Várzea Grande, com mais transparência, justiça fiscal e compromisso com o desenvolvimento de Várzea Grande”, frisou Marcos.

O coordenador de fiscalização do ISSQN, José Carlos Calegari Filho, elencou que este é um tributo que incide sobre os serviços prestados por empresas e profissionais autônomos e parabenizou a equipe de servidores pelo empenho e dedicação. “Nossos colaboradores têm realizado um excelente trabalho na condução das ações fiscais e de cobrança, adotando uma postura mais orientativa e conciliatória. Destaca-se também a atuação de todos os nossos servidores no Programa de Regularização Fiscal 2025, o qual oferece descontos e benefícios para que os contribuintes possam autorregularizar seus débitos”, disse Calegari.

Galeria de Fotos (2 fotos) 1/2 2/2

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT