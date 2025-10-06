Várzea Grande
Arrecadação de ISSQN em Várzea Grande atinge recorde histórico de R$ 12,4 milhões em setembro
A Prefeitura de Várzea Grande celebrou um importante avanço na arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), consolidando um novo recorde de receita tributária. Conforme dados da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, o município atingiu a marca de R$ 12.489.023,05 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, vinte e três reais e cinco centavos) em setembro, sendo esta a maior arrecadação de ISSQN e Simples Nacional da história, superando maio de 2025 com arrecadação de R$ 11.573.982,50 (onze milhões, quinhentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
A prefeita Flávia Moretti (PL) celebrou a marca junto aos servidores e destacou o esforço de todos os auditores e colaboradores da SEGEFAZ. “Vejo esse recorde com orgulho, não só como prefeita, mas também como cidadã várzea-grandense. Parabéns a todos e muito obrigada pelo esforço e pela dedicação de cada um”, disse a prefeita.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, atribuiu o resultado à credibilidade conquistada pela administração da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli frente aos contribuintes, como também pelo esforço e dedicação de cada servidor.
“Esses números demonstram que estamos no caminho certo. A população tem confiado na nova gestão e reconhece o esforço para construir uma nova Várzea Grande, com mais transparência, justiça fiscal e compromisso com o desenvolvimento de Várzea Grande”, frisou Marcos.
O coordenador de fiscalização do ISSQN, José Carlos Calegari Filho, elencou que este é um tributo que incide sobre os serviços prestados por empresas e profissionais autônomos e parabenizou a equipe de servidores pelo empenho e dedicação. “Nossos colaboradores têm realizado um excelente trabalho na condução das ações fiscais e de cobrança, adotando uma postura mais orientativa e conciliatória. Destaca-se também a atuação de todos os nossos servidores no Programa de Regularização Fiscal 2025, o qual oferece descontos e benefícios para que os contribuintes possam autorregularizar seus débitos”, disse Calegari.
Vigilância Sanitária alerta sobre riscos de bebidas clandestinas e orienta população
A Vigilância Sanitária alerta a população e os estabelecimentos comerciais sobre os riscos à saúde causados pelo consumo de bebidas produzidas em fábricas clandestinas. Fabricados sem autorização dos órgãos competentes, esses produtos não passam por controle de qualidade e podem representar graves ameaças à vida do munícipe.
O superintendente da Vigilância em Saúde, Carlos Valadares, alerta sobre o perigo da presença de contaminantes químicos, como metanol e solventes industriais, além da contaminação por bactérias e fungos devido à falta de higienização, em bebe idas feitas em ambientes clandestinos. “Em alguns casos há presença de aditivos e corantes proibidos em concentrações perigosas, além da ausência de rotulagem com informações de validade, procedência e composição duvidosa”, orienta.
De acordo o superintendente, o consumo dessas bebidas pode provocar intoxicação aguda, cegueira, falência hepática, neurológica e até a morte. Situações semelhantes já foram registradas em São Paulo, onde pessoas foram hospitalizadas após consumir bebidas contaminadas com metanol. Parte dos casos resultou em mortes e outros em sequelas permanentes, como a perda da visão.
Penalidades
Segundo Leonardo Carneiro, coordenador da Vigilância Sanitária de Várzea Grande, produzir ou vender bebidas sem registro e fora das normas sanitárias é crime previsto no Código Penal (artigo 273). “Nesses casos cabe multa, interdição de estabelecimento, apreensão dos produtos e processos civis e criminais”, enfatiza o coordenador.
Orientações
O superintendente orienta que os consumidores nunca comprem bebidas de procedência duvidosa ou vendidas informalmente. É fundamental verificar se o rótulo apresenta registro no Ministério da Agricultura ou Anvisa, razão social, CNPJ do fabricante, data de validade e número do lote.
Denúncias de atividades suspeitas podem ser feitas anonimamente à Vigilância Sanitária pelo telefone (65) 98464-5062 e e-mail: [email protected] ou à Polícia Civil.
Ações de fiscalização
A Vigilância Sanitária realiza fiscalizações frequentes, em parceria com a Polícia Militar, Procon, Ministério Público e Receita Estadual, para apreender bebidas irregulares e garantir que apenas produtos seguros cheguem ao consumidor.
Força feminina ecoa ao som da viola de cocho em Várzea Grande
Em Várzea Grande, a tradição do cururu e do siriri ganha um novo tom. Se antes a viola de cocho era símbolo de um espaço estritamente masculino, hoje o instrumento também vibra nas mãos de mulheres que desafiam a história, sem quebrá-la, mas ampliando-a. O que alguns chamam de ruptura de paradigmas é, na verdade, inclusão e perpetuação cultural.
A Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT), no bairro Jardim Glória II, tornou-se palco desse movimento. Ali, quinze mulheres se unem a mais de trinta mestres da cultura popular do município, participando ativamente das rodas de cururu, siriri e rezas cantadas. Elas tocam, cantam, dançam e mostram que tradição não é prisão ao passado, mas um elo vivo entre gerações.
Entre essas mulheres está a marcante Dona Sinhá, 78 anos, verdadeira guardiã da cultura várzea-grandense. Cantora, dançarina, costureira e doceira, ela é responsável por uma festa tradicional que completa 60 anos em novembro. “A minha vida é a cultura. Já toquei, já cantei, já costurei muita roupa de festa. Enquanto eu estiver viva, essa tradição vai continuar”, declara, emocionando quem a escuta.
O movimento feminino na viola de cocho tem ainda o respaldo da Prefeitura de Várzea Grande, que vê na valorização da cultura uma política pública estratégica. A prefeita Flávia Moretti não apenas apoia de perto as iniciativas, como também arriscou dedilhar a viola, gesto simbólico que une gestão, tradição e inovação.
“A cultura de Várzea Grande pulsa forte em nossas raízes. Quando vemos mulheres ocupando espaços antes restritos, tocando a viola de cocho e se tornando protagonistas, enxergamos o futuro. Apoiar a cultura é também apoiar o empreendedorismo feminino, a inclusão e a quebra de paradigmas. Nosso compromisso é dar visibilidade e fortalecer cada manifestação que faz de Várzea Grande um celeiro de tradição e inovação”, destacou a prefeita.
O reflexo dessa transformação pode ser visto também nos grupos “Primos e Primas”, do bairro Capão do Pequi, e “Cururu e Siriri Estrela Divina”, do Jardim Glória I, que fizeram história ao se apresentarem, em 2025, no palco principal da Feira Internacional do Pantanal. Um marco para a cultura popular local, que ultrapassa fronteiras e mostra que tradição, quando cultivada com coragem e inclusão, floresce ainda mais forte.
“O som da viola de cocho em Várzea Grande não é apenas música: é resistência, é empreendedorismo cultural e é, sobretudo, a voz feminina ecoando no coração da tradição mato-grossense”, fala orgulhosa a presidente da AMFMT, Celi Minas Novas.
