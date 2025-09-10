MATO GROSSO
Arrecadação do ICMS no turismo em Mato Grosso cresce 203% em cinco anos
O turismo em Mato Grosso alcançou uma marca histórica: a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das Atividades Características do Turismo (ACTs) cresceu 203% em cinco anos, saltando de R$ 31,1 milhões em 2020 para R$ 94,3 milhões em 2024. Os números refletem não apenas a recuperação pós-pandemia, mas a consolidação do setor como um dos motores estratégicos da economia estadual.
O avanço foi liderado pelo setor de alimentação, que respondeu por 64,1% da arrecadação no ano passado, cerca de R$ 60,5 milhões. O transporte terrestre aparece em segundo lugar, com 29,7% (R$ 28 milhões), seguido pelos meios de hospedagem, com 4,7% (R$ 4,4 milhões). A formalização crescente das atividades fortaleceu a base arrecadatória e criou um ciclo virtuoso de mais arrecadação, mais investimentos e maior atratividade para novos empreendimentos.
Geograficamente, a região metropolitana de Cuiabá concentrou quase metade (48,84%) da arrecadação dos seis principais municípios, que juntos somaram 75,39% do total (R$ 70,3 milhões). A capital se destaca como porta de entrada para os principais destinos turísticos, enquanto cidades como Sinop, Rondonópolis e Sorriso puxam o turismo de negócios vinculado ao agronegócio.
Para a secretária adjunta de Turismo, Maria Leticia Costa, a expansão do setor está diretamente ligada ao fortalecimento da promoção do estado em eventos estratégicos.
“Participar de feiras nacionais e internacionais de turismo, atuando tanto com operadores quanto diretamente com o público final, fez toda a diferença para posicionar Mato Grosso no mapa. Essas ações de promoção ampliaram a visibilidade dos nossos destinos, geraram novos fluxos de visitantes e fortaleceram a confiança do mercado no potencial turístico do estado”, afirmou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, acrescenta que os investimentos em infraestrutura feitos pelo governo estadual também tiveram papel central nesse desempenho.
“O turismo só se consolida quando há condições reais de acesso e de qualidade nos atrativos. A troca de pontes de madeira por concreto na Transpantaneira, os investimentos em rodovias para que o visitante chegue com segurança, a construção de orlas, mirantes, praças e programas estruturantes como o Transporte Zero são exemplos de ações que fizeram toda a diferença. É um trabalho de Estado que fortalece os destinos e garante sustentabilidade ao crescimento do setor”, destacou.
Além da arrecadação, o setor tem forte impacto na geração de empregos. Em 2024, foram criados 2.066 postos formais nos estabelecimentos de turismo, sendo 1.230 no setor de alimentação, 191 no transporte terrestre e 836 em outras atividades turísticas. O efeito multiplicador indica que esses empregos podem ter impulsionado até 7.500 vagas indiretas em toda a cadeia produtiva.
Outro fator decisivo foi o crédito. Em 2024, a Desenvolve MT liberou R$10,93 milhões em financiamentos para o setor, mais que o dobro de 2023, mesmo sem os repasses do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Os recursos foram aplicados em modernização, capital de giro e ampliação de empreendimentos, consolidando a recuperação iniciada em 2022.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Secretaria de Educação cria Selo de Excelência para fortalecer gestão escolar na rede estadual
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) instituiu o Modelo de Excelência em Gestão Escolar (Meg-Educação), que estabelece critérios de avaliação para as escolas da rede estadual. A medida (Portaria N° 822/2025/GS/SEDUC/MT), publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10.9), cria também o Selo de Excelência em Gestão Escolar, voltado à reconhecer boas práticas nas escolas estaduais e fortalecer a qualidade da educação.
O novo modelo tem como objetivo estimular a melhoria contínua das escolas, com avaliações baseadas em evidências e na metodologia de gestão ciclo PDCA – planejar, executar, verificar e agir. A proposta é integrar a gestão pedagógica e administrativa ao planejamento estratégico do Programa EducAção 10 anos, que orienta as políticas públicas da rede estadual.
Com o Selo de Excelência, a secretaria pretende valorizar os gestores que adotam práticas organizacionais eficientes, participativas e alinhadas às diretrizes estaduais e nacionais. Além disso, a medida busca ampliar a capacidade das escolas em realizar diagnósticos sobre sua própria realidade, identificar pontos fortes e aspectos que precisam de melhorias, além de elaborar planos de ação estratégicos conforme as demandas locais.
Para garantir a implementação correta do modelo, os gestores escolares e equipes técnicas deverão participar de uma formação específica. O treinamento vai abordar fundamentos do ciclo PDCA, critérios de avaliação, documentos de referência e ferramentas de monitoramento. Durante o processo, as equipes também farão uma autoavaliação institucional para identificar seu ponto de partida.
A Seduc vai disponibilizar às escolas todos os materiais de apoio, como formulários, checklists e orientações técnicas, assegurando condições iguais para a preparação das avaliações. As formações poderão ser presenciais, híbridas ou remotas, conforme cronograma definido pela secretaria, e ocorrerão antes do início dos ciclos de avaliação.
O processo seguirá os princípios da transparência, previstos na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011). Isso significa que os resultados e procedimentos serão divulgados publicamente, resguardando apenas dados pessoais e informações sigilosas.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Exposição Mundos Sobrepostos será encerrada nesta quarta (10) na Galeria Lava Pés
O público tem até esta quarta-feira (10.9) para conhecer a exposição “Mundos Sobrepostos entre o Real e o Imaginário”, que está em cartaz na Galeria Lava Pés, em Cuiabá. A mostra de muralismo total, criada nos traços fluídos e cores vibrantes do artista Luis Badaró, estará aberta para visitação até as 18h. A celebração de despedida oficial ocorrerá a partir das 19h.
A exposição foi aberta em abril deste ano e, durante quatro meses, transformou o equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) em uma obra de arte viva. Com todas as paredes pintadas em camadas de dimensões sobrepostas de criaturas e elementos surreais, cada canto da galeria fez parte de um grande mosaico interligado.
Numa narrativa interligada, o visitante pode explorar diferentes perspectivas e interpretações no espaço que conta uma história contínua, onde cada parede dialoga com as demais. Com obras vibrantes, formas fluídas e atmosfera cósmica, a exposição cria uma imersão em camadas subjetivas e visuais que estimulam o olhar e os sentidos.
Conforme o livro de registro de visitação da Galeria Lava Pés, cerca de 2 mil pessoas visitaram a exposição no período em que ficou em cartaz. Além disso, a realização de visitas guiadas de 15 escolas, com finalidade pedagógica e formativa, trouxe ao espaço cerca de 1 mil alunos.
Destaca-se a visita da Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC), que levou pessoas com deficiência visual para conhecerem, por meio tátil, a exposição. A visitação ocorreu nesta quarta-feira (10.9).
De acordo com a curadora da exposição, Jaqueline Pessôa, a mostra cumpriu seu objetivo de construir uma experiência que fosse além da contemplação estética, para se tornar um espaço vivo de criatividade, inovação e inclusão.
“A exposição Mundos Sobrepostos refletiu o compromisso com uma cultura criativa plural e inclusiva, conectando diferentes públicos e territórios. Hoje encerramos a mostra presencial, mas parte dela seguirá eternizada no ambiente virtual, com audiodescrição, garantindo que a experiência continue acessível a todos”, destaca.
Sobre o artista e a curadoria
Luis Badaró é arquiteto e artista visual natural de Rondonópolis (MT). Sua produção transita entre o desenho, a pintura, o muralismo e a criação de mundos imaginários, povoados por criaturas híbridas, tramas oníricas e símbolos de uma mitologia própria. Com forte influência da arte urbana, da temática cósmica e das questões existencialistas, suas obras nos conduzem a dimensões que desafiam a lógica e expandem os sentidos.
A curadoria da exposição é de Jaqueline Pessôa, referência na cena artística contemporânea, que desenvolve projetos que entrelaçam arte, educação e acessibilidade, promovendo ações formativas com impacto cultural e social.
Fonte: Governo MT – MT
Secretaria de Educação cria Selo de Excelência para fortalecer gestão escolar na rede estadual
Exposição Mundos Sobrepostos será encerrada nesta quarta (10) na Galeria Lava Pés
SES promove tarde de lazer a pacientes de três CAPS no Cine Teatro Cuiabá
Integrante de facção é preso por tráfico de drogas durante operação da PM em Jaciara
Festeja: Prefeitura de Sinop empossa 128 novos servidores para 06 secretarias
Segurança
Integrante de facção é preso por tráfico de drogas durante operação da PM em Jaciara
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 28º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 21 anos, por tráfico ilícito...
Membro de facção envolvido em homicídios em Sorriso é preso pela Polícia Civil no Pará
Um faccionado, considerado de alta periculosidade e envolvido em crimes de homicídios, sequestro, tortura e tráfico de drogas em Sorriso,...
Polícia Civil cumpre busca referente à investigação de um latrocínio em Cuiabá
Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), cumpriram nesta quarta-feira (10.9), um mandado judicial...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 37 incêndios florestais nesta quarta-feira (3)
-
Saúde7 dias atrás
Saúde mental no SUS: como buscar atendimento
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
-
MATO GROSSO7 dias atrás
Governo do estado licita construção de estações do Sistema BRT em Cuiabá e Várzea Grande
-
CIDADES7 dias atrás
Deputados aprovam PL do governo que doa área para Escola Estadual em Rondonópolis
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
TRE-MT abre as portas para acadêmicos de Direito da Unemat de Barra do Bugres
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Cuiabá7 dias atrás
Vereadora Dra. Mara promove audiência pública para debater bullying e violência nas escolas