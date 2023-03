ARROZ/CEPEA: Apesar da queda recente, média do mês ainda está maior que há um ano

Cepea, 22/03/2023 – As médias mensais dos preços do arroz em casca caíram em fevereiro e nesta parcial de março, mas, ainda assim, registram alta de 24,3% no comparativo com os mesmos meses de 2022. De acordo com o Cepea, as altas anuais são reflexo da baixa disponibilidade interna do cereal em 2023 – devido às condições climáticas adversas à taxa de câmbio e aos preços internacionais mais elevados, que aumentam as paridades de importação e exportação. Esse cenário atraiu vendedores para negócios externos ao longo dos últimos meses, mantendo as exportações nacionais em volumes acima das médias históricas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado