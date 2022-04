ARROZ/CEPEA: Avanço da colheita pressiona cotações no RS

Cepea, 13/4/2022 – Os preços internos do algodão pluma vêm registrando pequenas oscilações diárias, influenciados por variações do dólar e dos valores internacionais.

Ainda assim, há mais de uma semana, o Indicador CEPEA/ESALQ opera na casa dos R$ 7,10/libra-peso. Entre 5 e 12 de abril, o Indicador CEPEA/ESALQ permaneceu praticamente estável (+0,01%), fechando a R$ 7,1715/lp na terça-feira, 12.

Segundo colaboradores do Cepea, a liquidez no spot nacional tem sido limitada pela “queda de braço” entre os agentes ativos quanto aos preços e à qualidade dos lotes disponibilizados. Boa parte dos compradores, sobretudo as indústrias, está fora do mercado, trabalhando com estoques e/ou com a matéria-prima de programações de contratos a termo.

Esses demandantes consideram altos os preços praticados no spot e relatam dificuldades no repasse dos valores aos seus manufaturados. Apenas os compradores com necessidade imediata é que têm adquirido a pluma. Já a maioria dos comerciantes busca efetivar negócios “casados” e/ou para cumprir programações.

Do lado vendedor, os agentes estão ligeiramente mais flexíveis para realização de novos contratos, especialmente cotonicultores. Muitos produtores também não têm necessidades de vendas imediatas e seguem atentos aos tratos culturais das lavouras em desenvolvimento. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)